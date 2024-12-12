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الرياضة

برعاية نهيان بن زايد.. «العين للشطرنج» يستضيف بطولة آسيا للهواة

برعاية نهيان بن زايد.. «العين للشطرنج» يستضيف بطولة آسيا للهواة
12 ديسمبر 2024 19:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق يوم الأحد المقبل بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.
وتقام البطولة بفندق دانات العين من 14 إلى 23 ديسمبر الحالي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وإشراف الاتحاد الآسيوي، وتتضمن 8 بطولات بواقع 4 للكلاسيك، و2 لكل من الشطرنج السريع والخاطف.
تم الكشف عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق شيراتون أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي للاتحاد.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن البطولة فرصة متميزة لتعزيز مكانة الشطرنج بوصفها أداة للارتقاء بالتفكير الإبداعي، وبناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات الآسيوية، في أجواء تنافسية مليئة بالشغف والطموح.
وأثنى على الجهود المبذولة من وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في التطور الرياضي.
وقال عارف العواني، إن تواجد مجلس أبوظبي الرياضي، يعكس رؤية القيادة الرياضية في دعم الرياضة عموماً، والألعاب الفردية خصوصاً، حيث تعد الشطرنج، أكثر من مجرد لعبة، على اعتبار أنها وسيلة لتنمية المهارات الذهنية، وتعزيز القيم الإيجابية مثل التفكير الاستراتيجي، والصبر، والتخطيط.
وذكر أن البطولة تبرز أهمية الشطرنج في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، بما يتماشى مع نهج الإمارات في تعزيز الحوار، والتسامح، والتعايش، مشيراً إلى حرص مجلس أبوظبي الرياضي على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه البطولة، لتمكين نخبة هواة آسيا من التنافس بأعلى مستويات الأداء وفي أجواء مثالية.
وأشار مهدي عبدالرحيم إلى أهمية البطولة في تعزيز القدرات التنافسية للاعبي ولاعبات الإمارات، من خلال الاحتكاك مع مختلف المشاركين من الدول الآسيوية، مشيداً بجهود الاتحاد الآسيوي في نشر اللعبة وتنظيم البطولات.
وأعلن هشام الطاهر مشاركة قياسية في البطولة من 33 دولة تمثل مناطق آسيا وشبه القارة الأسترالية وجنوب المحيط الهادئ، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق البطولة عام 2010.
وكشف عن رصد جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى سحوبات يومية للمشاركين وجوائز للجمهور عبر المنصات الرقمية للنادي، بدعم من مؤسسة محمد رسول خوري وأولاده، وبث المباريات مباشرة عبر منصات الشطرنج العالمية مع تحليل فوري بعدد 5 لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية.
وأوضح أنه بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لتأسيس النادي، تنظم اللجنة بطولة «العين سوبر جراند» للشطرنج الإلكتروني، بجوائز تصل إلى 65 ألف دولار،
وإعداد برنامج ترفيهي لضيوف البطولة لزيارة أبرز المعالم السياحية والثقافية في مدينة العين، بالإضافة إلى تكريم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، لنجاح احتفالية شعلة مئوية الاتحاد التي أقيمت في أغسطس الماضي.

الإمارات
أبوظبي
العين
نهيان بن زايد آل نهيان
مجلس أبوظبي الرياضي
الشطرنج
عارف العواني
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