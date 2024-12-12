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الرياضة

ريال مدريد يُطمئن الجماهير على مبابي

ريال مدريد يُطمئن الجماهير على مبابي
12 ديسمبر 2024 19:42

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت الصحف الإسبانية الموالية لريال مدريد النقاب عن أن الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي كليان مبابي في العضلة الخلفية لفخده الأيسر، خلال مباراة أتالانتا الإيطالي في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قد تبعده عن «المستطيل الأخضر» لمدة 10أيام، ما يعني غيابه عن مباراة رايو فايكانو السبت في الجولة 17 للدوري الإسباني «الليجا»، وعدم التأكد من إمكانية مشاركته في نهائي كأس الإنتركونتننتال يوم 18 ديسمبر الجاري أمام الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي والأهلي المصري.
وأذاعت إدارة ريال مدريد اليوم بياناً رسميا بشأن إصابة مبابي، من أجل طمأنة الجماهير على نجمها الفرنسي، بعد التساؤلات المتزايدة التي ترددت خلال اليومين الأخيرين، وأوضحت الموقف من أجل تهدئة النفوس، خاصة إن خروج مبابي من الملعب مبكراً في الدقيقة 35 من مباراة أتالانتا أثار الشكوك بشأن خطورة إصابته، وتعريض موسمه للخطر.
وقال البيان إن الفحوص الطبية الدقيقة أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة على الإطلاق، وطمأنت الجماهير والجهاز الفني على حالة «فتى بوندي المدلل».
جدير بالذكر أن بيان ريال مدريد يؤكد ما سبق أن قاله الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأن إصابة مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، ليست خطيرة وإنها مجرد إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولهذا فضل إخراجه وإراحته حتى لا تتفاقم الإصابة، وهو نفس ما قاله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا: شد طفيف في العضلة وليس هناك شيء خطير، لأنه توقف وطلب التغيير في الوقت المناسب.

دوري أبطال أوروبا
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أتالانتا
كيليان مبابي
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