ساليبا يرد على وصف الدوري الفرنسي بـ«المزارعين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم فوز أرسنال الإنجليزي على الناديين الفرنسيين باريس سان جيرمان 2- صفر، وموناكو 3- صفر، في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفرنسي ويليام ساليبا «23 عاماً» قلب دفاع «المدفعجية» أشاد بمغامرة الأندية الفرنسية الأربعة «سان جيرمان، بريست، ليل، موناكو» في البطولة مشيراً إلى أن أداء هذه الأندية الجيد يؤكد أن الدوري الفرنسي «ليج آن» بطولة قوية.

وقال ساليبا في حديث لقناة «بلوس» الفرنسية الشهيرة: «شاهدت فوز سان جيرمان وبريست وليل في الجولة السادسة لمرحلة المجموعات، وكنت في منتهى السعادة، لأن هناك كثيراً من الناس ينظرون إلى الدوري الفرنسي على أنه بطولة أقل مستوى من بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، وهذا يجعلهم لا يحترمونها».

وأضاف ساليبا: «حتى هنا في إنجلترا، يقولون عن الدوري الفرنسي إنه «دوري المزارعين أو الفلاحين» في إشارة واضحة إلى أنه ذو مستوى أدنى».

وأضاف ساليبا، الذي بدأ مسيرته الكروية في سانت إيتيين مروراً بأوليمبيك مارسيليا قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لأرسنال، قائلاً: فرصة الأندية الفرنسية الأربعة في التأهل إلى دورالـ 16 لهذه البطولة كبيرة، وإذا كان سان جيرمان واجه صعوبات بتعرضه لأكثر من هزيمة وخروجه من دائرة الثمانية الأوائل، فإن فرصة بريست وليل وموناكو كبيرة في التأهل إلى دورالـ16.

وقال ساليبا قلب دفاع منتخب فرنسا «26 مباراة دولية»: «ما زلت أحلم بتأهل فريق أو فريقين فرنسيين بين الثمانية الأوائل الذين يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، من دون الاضطرار إلى خوض مباريات ذهاب وعودة من أجل التأهل».

وقال ساليبا: «شرف كبير للكرة الفرنسية أن تصل هذه الأندية إلى هذا الترتيب قبل جولتين من المرحلة الأولى للبطولة، إذ أن ذلك يعني إمكانية تأهل الأندية الأربعة بالفعل إذا حققت نتائج إيجابية خلال الجولتين القادمتين.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت إن هذا الإنجاز الفرنسي الرائع يسعد قلب ساليبا لأنه يسمح له بأن يخرس ألسنة بعض منتقدي الدوري الفرنسي فيما وراء المانش «يقصد في إنجلترا».

واختتم ساليبا حديثه بقوله: أتمنى من كل قلبي تأهل الأندية الأربعة ولتحقيق ذبك يتعين عليها أن تبذل أقصى ما في وسعها خلال الجولتين القادمتين، وخاصة إنها ستواجه أندية إنجليزية، حيث يستضيف سان جيرمان، مانشستر سيتي، ويستضيف موناكو أستون فيلا، وينزل ليل ضيفاً على ليفربول في «الأنفيلد».