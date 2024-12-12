العربي يتطلع إلى «الصدارة» في «دوري الأولى»



فيصل النقبي (الفجيرة)



تقام 3 مباريات مهمة في افتتاح «الجولة العاشرة» من «دوري الدرجة الأولى»، الجمعة، يلتقي الإمارات مع جلف يوناتيد، والعربي مع الجزيرة الحمراء، وجلف أف سي مع دبا، وتستكمل الجولة بـ 3 لقاءات السبت، تجمع مصفوت مع الحمرية، ويونايتد مع الفجيرة، ومجد مع الذيد.

والفرصة سانحة أمام العربي من أجل القبض على الصدارة التي يحتلها الظفرة برصيد 20 نقطة، مستغلاً غياب «الفارس»، وفي حال فوز العربي يقفز إلى القمة، ويحتل المركز الثاني حالياً وله 19 نقطة، فيما يأتي الجزيرة الحمراء عاشراً «7 نقاط».

والجولة فرصة أمام «صقور» الإمارات للاقتراب من «أهل القمة»، ويحتل حالياً المركز السادس، وله11 نقطة، مقابل 4 نقاط لجلف يوناتيد صاحب الترتيب الأخير.

ويتطلع دبا إلى مواصلة الاقتراب من الصدارة، لأن الفوز يمنحه «النقطة 19»، فيما يحاول جلف أف سي الذي يملك 6 نقاط في المركز الـ 11 تحسين نتائجه في البطولة.

مباريات الجمعة

الإمارات - جلف يونايتد 16:40

جلف أف سي - دبا 16:40

العربي - الجزيرة الحمراء 16:40

مباريات السبت

يونايتد - الفجيرة 16:40

مجد - الذيد 16:40

مصفوت - الحمرية 16:40