ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن



ميونيخ (د ب أ)



عاد ألفونسو ديفيز، ظهير أيمن بايرن ميونيخ، للتدريبات الخفيفة، اليوم الخميس، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيعود للعب قبل انطلاق العطلة الشتوية المقبلة.

وذكر بايرن في بيان أن ديفيز ركض عدة لفات في مركز التدريب الخاص بالنادي وأصبح «قريباً الآن من العودة قبل مباراتي الفريق الأخيرتين هذا العام».

ويحل بايرن ضيفاً على ماينز، السبت، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، قبل أن يستضيف لايبزج في 20 ديسمبر الجاري في لقائه الأخير خلال عام 2024 .

وكان هربرت هاينر، رئيس البايرن، وصف ديفيز في مطلع الأسبوع بأنه عنصر أساسي في صفوف الفريق، حيث يرغب النادي في تجديد عقده الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.

وارتبط اسم النجم الدولي الكندي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن يبدو الآن أنه سيبقى داخل قلعة (أليانز أرينا).

ويأتي المهاجم الإنجليزي هاري كين، على رأس قائمة مصابي بايرن، التي تضم حالياً أيضاً المهاجم سيرج نابري وحارس المرمى مانويل نوير، ولاعب الوسط جواو بالينيا.

وكشفت تقارير إخبارية أن البايرن يأمل في أن يتمكن كين من العودة قبل العطلة الشتوية التي تستمر ثلاثة أسابيع.