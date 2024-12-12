ميونيخ (د ب أ)



بات الهندي جوكيش دومارجو، أصغر بطل عالم في تاريخ الشطرنج في عمر 18 عاماً، مستفيداً من خطأ فادح ارتكبه حامل اللقب، الصيني دينج ليرن.

وفاز جوكيش في النهائي الذي أقيم في سنغافورة 5.7 مقابل 6. 5، ليصبح ثاني بطل عالم من الهند، بعد فيسواناثان أناند الفائز باللقب في 2007 و2013.

وكان أصغر بطل للعالم هو الروسي جاري كاسباروف، والذي تُوج باللقب في 1985، حينما كان عمره 22 عاماً.

وكانت الأمور مهيأة إلى شوط فاصل في المنافسة المكونة من 14 مباراة، حينما كان التعادل قريباً قبل أن يرتكب دينج خطأ فادحاً في حركته الـ55، الأمر الذي مهد الطريق لفوز جوكيش.

وقال جوكيش إن الأمر استغرق منه ثواني معدودة لملاحظة خطأ دينج، مضيفاً: «حينما أدركت ذلك، ربما كانت تلك اللحظة الأفضل في حياتي».

وبكى البطل الهندي، فيما غادر دينج الطاولة سريعاً، وقال بعد ذلك: «لقد صدمت تماماً حينما أدركت أنني ارتكبت ذلك الخطأ الفادح».

وكان دينج هو حامل اللقب، لكنه لم يكن المرشح للفوز باللقب نظراً لمعاناته مع مشاكل في الصحة العقلية.

وأضاف: «أعتقد أنني لعبت أفضل بطولة لي هذا العام، كان يمكن أن أؤدي بشكل أفضل، وبالنظر إلى نجاتي من ذلك في الأمس فإن الخسارة هي نتيجة عادلة ولست نادماً على ذلك».

وفاز دينج بأول مباراة لكن جوجيش عادل النتيجة في الجولة الثالثة وتقدم بفارق نقطة في الجولة الحادية عشرة، لكن دينج تعادل مجدداً قبل أن تأتي النهاية المفاجئة للنهائي الذي تبلغ جوائزه 5. 2 مليون دولار.