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الرياضة

جوردان.. من «الفورمولا-1» إلى قهر السرطان!

جوردان.. من «الفورمولا-1» إلى قهر السرطان!
12 ديسمبر 2024 20:37

 
لندن (أ ب)

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كشف إيدي جوردان، المالك السابق لأحد فرق «الفورمولا-1» والمسؤول الإعلامي السابق، عن تلقيه علاجاً من سرطان «شرس للغاية».
وكشف جوردان في المدونة الصوتية «الفورمولا من أجل النجاح»، في لقاء مع السائق السابق ديفيد كولثارد، عن تشخيصه بالمرض هذا العام، مطالباً الجميع بضرورة إجراء الفحوص الطبية اللازمة.
وأضاف: «تم تشخيصي في مارس وأبريل الماضيين بالسرطان الذي انتشر في العمود الفقري والحوض وكان شرساً للغاية».
وفي رده على ما قاله كولثارد بشأن العلاج الكيميائي، أجاب جوردان: «لقد كانت أياماً عصيبة للغاية، لكنني تخلصت منه لحسن الحظ».
وكان رجل الأعمال الأيرلندي جوردان قد امتلك فريقه الخاص الذي ينافس مستويات أقل قبل أن يدخل عالم «الفورمولا-1» عام 1991، مانحاً الفرصة للألماني مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات فيما بعد، للمشاركة في السباق للمرة الأولى.
وعلى مدار سنوات عمل مع الكثير من السائقين المشهورين، مثل دامون هيل، الفائز بلقب بطولة العالم 1996 مع فريق ويليامز، بالإضافة إلى روبنز باركلو، سائق فيراري فيما بعد، بالإضافة إلى هاينز هارالد فرينتزن الذي حصل على المركز الثالث مع جوردان في عام 1999.

الفورمولا-1
أيرلندا
فيراري
مايكل شوماخر
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