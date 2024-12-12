ولفرهامبتون يدعم المدرب رغم «شبح الهبوط»!

لندن (رويترز)



أبدى جيف شي رئيس ولفرهامبتون دعمه للمدرب جاري أونيل، رغم أن الفريق يعد واحداً من المرشحين للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل ولفرهامبتون المركز 19 قبل الأخير في جدول الترتيب، بعد ما يقرب من ثلث جولات الدوري هذا الموسم، وتعرض أونيل لانتقادات حادة من المشجعين الساخطين الذين أبدوا نفاد صبرهم.

ورغم ذلك، أكد شي أن ولفرهامبتون يعيش أحد أفضل عقوده خلال نصف قرن، وأن المشجعين يجب أن يتحلوا بالثقة بدلاً من السماح للعواطف بالسيطرة عليهم.

وقال شي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2017، في عموده بصحيفة «إكسبريس آند ستار» قبل المباراة المقررة أمام إبسويتش تاون يوم السبت المقبل« في حين أن المشاعر تجعل كرة القدم متميزة، فإن النجاح في اللعبة هو عِلم بشكل كبير،

ردود الفعل العاطفية ربما تأتي أولاً، ولكن النجاح الدائم يتطلب حلولاً علمية ومدروسة، العثور على الصيغة الصحيحة ليس بالأمر السهل دائماً، وغالباً ما يستغرق وقتاً، ولكن بمجرد اكتشافها، تأتي النتائج، والخوف من فقدان الأشياء ذات القيمة هو في طبيعة الإنسان، لكنني أعتقد أن هناك طريقة أكثر إيجابية للنظر إلى هذا الأمر».

ودعا شي، المنتمي لمجموعة فوسون الصينية الاستثمارية التي تملك حصة الأغلبية من أسهم النادي، المشجعين إلى التفكير في النادي بطرق ربما لم يتخيلوها أبداً، وقال شي «أؤمن بقوة الإيجابية لأن السلبية لا تحقق شيئاً».

وجرى تعيين أونيل، المدرب السابق لبورنموث، مدرباً لولفرهامبتون قبل بداية الموسم الماضي بعد رحيل الإسباني يولن لوبتيجي الذي يتولى الآن تدريب وستهام يونايتد، بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

وأنهى ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز 14، وهو أسوأ مركز للفريق منذ صعوده للدوري الممتاز في 2018، لكنه حقق في الموسم الحالي انتصارين فقط خلال 15 مباراة.

وجاءت الخسارة أمام وستهام يوم الاثنين الماضي لتزيد الضغوط الواقعة على أونيل.

وقال شي «لست بحاجة إلى تذكير المشجعين بما حدث في صيف عام 2023، فهم جميعا يعرفون ذلك، ولكن بسبب ما حدث، التقى مصير جاري أونيل وولفرهامبتون في لحظة لم تكن متوقعة، وسأظل ممتناً لجاري لمواجهة مثل هذا الموقف الصعب قبل أيام فقط من بداية موسم جديد، ولالتزامه مع النادي في كل يوم منذ ذلك الحين».