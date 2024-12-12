باولو سوزا: أتمنى تكرار ما فعله الوصل!

علي معالي (دبي)



شدد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على قوة اللقاء المرتقب مع الوصل في مباراة «كأس سوبر إعمار» التي تقام مساء الجمعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وقال: «سعادتي كبيرة بمشاركتي في تطوير الكرة الإماراتية عبر المشاركة في (السوبر)، وأتمنى أن نحصد هذا الموسم، ما حققه الوصل الموسم الماضي»، وجاهزون للمباراة والتركيز عالٍ، ونبحث عن الهوية والحضور بأفكارنا أمام الوصل».

وأضاف: «العيش في الإمارات تجربة ثرية لما تحويه من تناغم اجتماعي وحضاري غني».

من جانبه، قال لوكا ميليفوفيتش لاعب شباب الأهلي: «كأس سوبر مباراة كبيرة جداً بالنسبة لي، وبمثابة احتفال رائع وكبير، والجميع يسعى لأن يكون موجوداً في اللقاء، واستعداداتنا للمباراة تشبه الإعداد لأي مباراة أخرى، ما يختلف هو خطة وأسلوب اللعب التي تتناسب مع المنافس الذي نلتقي معه».

وأضاف: «زرت دبي للمرة الأولى قبل 12 عاماً، وعند المقارنة بين تلك الفترة والآن، فإن التقدم رائع للغاية، ودبي أحد أفضل الأماكن في العالم».