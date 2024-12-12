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الرياضة

ميلوش: «السوبر» بدون مفاجآت

ميلوش: «السوبر» بدون مفاجآت
12 ديسمبر 2024 21:20

 
علي معالي (دبي)

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يرى ميلوش مدرب الوصل أن قمة «كأس سوبر إعمار» لن تشهد أي مفاجآت، وقال: «الفريقان كتاب مفتوح ولاعبو فريقي سيقدمون كل ما في وسعهم في المباراة».
وأضاف: «فريقي جاهز، رغم صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي، وأن الاستعدادات تسير بشكل جيد، وهي مباراة كبيرة مع منافس نعرفه جيداً».
وقال: «فريقي في آسيا جيد للغاية من الناحية الهجومية، وعلينا التحسن في الدوري، ولو شاهدت مستوانا هنا وهناك تجد أن فروقاً بسيطة فقط نحتاج للتحسن فيها».
وأضاف: «نواجه شباب الأهلي في السوبر، وبعدها بالدوري، هي مباراة كبيرة وتحتاج إلى التركيز لأنها مباراة واحدة».
من جانبه، قال علي سالمين لاعب الوصل: «شراكة إعمار مع السوبر هي مثال للترويج للكرة الإماراتية على أعلى المستويات، وهذه البطولة الوحيدة التي تنقصنا ونريد أن نهدي اللقب إلى جمهورنا، ونلعب على جميع الجبهات، وليست هناك بطولة مفضلة على أخرى».

الإمارات
كأس السوبر
الوصل
شباب الأهلي
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