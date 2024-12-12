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الرياضة

رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق من العين

رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق من العين
12 ديسمبر 2024 22:02

أبوظبي (وام)

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تنطلق «النسخة الـ34» من سباق رالي أبوظبي الصحراوي من مدينة العين، للمرة الأولى، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية من 21 إلى 27 فبراير 2025.
ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويُقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تعاون العديد من الجهات الحكومية في أبوظبي.
ويعد رالي أبوظبي الصحراوي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، بعد رالي داكار، ويُعتبر أحد أصعب الاختبارات التي تظهر مهارات المتسابقين والمصنعين وقدرتهم على التحمل.
وتشهد «النسخة الـ34» من الرالي تغييراً جذرياً في مساره، حيث ستنطلق المنافسات وللمرة الأولى من مدينة العين، ما يمثل تحولاً كبيراً ونقلة نوعية في تاريخ الحدث، حيث تقدر التغييرات في المسار الجديد بنسبة 50%، مقارنة بالمسار السابق، وهو ما يُعد خطوة غير مسبوقة ينتظرها عشاق هذا الرالي العريق، ويعكس التطور والتجدد الذي شهده الرالي طوال 34 عاماً.
وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نثمن الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورعايته الكريمة والمتواصلة لمنافسات رالي أبوظبي الصحراوي، التي تأتي امتداداً لمسيرة أبوظبي الرائدة في استضافة نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، لتصبح الوجهة الأمثل لأفضل رياضيي العالم».
وأوضح: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نولي أهمية كبرى لوضع كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرالي أبوظبي الصحراوي، انطلاقاً من أهميته ودوره في تسليط الضوء على التضاريس الصحراوية في منطقة الظفرة بشكل أساسي، علماً بأن المرحلة الافتتاحية ستقام في العين، ما يوفر تجربة قيادة مختلفة وصعبة على الطرقات الوعرة الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والكثبان الرملية الذهبية في المنطقتين».

الإمارات
أبوظبي
العين
رالي أبوظبي الصحراوي
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