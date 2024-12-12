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الرياضة

عبدالمنعم الهاشمي: برنامج «الجوجيتسو الآسيوي» يسهم في استدامة تطور اللعبة

عبدالمنعم الهاشمي: برنامج «الجوجيتسو الآسيوي» يسهم في استدامة تطور اللعبة
12 ديسمبر 2024 22:06

 
أبوظبي (وام)


أكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أهمية برنامج تطوير الجوجيتسو في الارتقاء باللعبة، وتعزيز انتشارها، داعياً 123 حكماً ومدرباً يشاركون في البرنامج إلى الاستفادة من المبادرات التطويرية في القارة.
جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر انعقاد البرنامج في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بحضور فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.
وأثنى الهاشمي على الجهود المبذولة من المجلس الأولمبي الآسيوي، ومبادراته التطويرية، ودوره المحوري في تنفيذ البرامج الداعمة للارتقاء بالرياضة في القارة بشكل عام، ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، وقال إن ما لمسه من تجاوب وتفاعل من الحكام والمدربين المشاركين في البرنامج، يعكس فوائده العديدة وجوانبه الإيجابية الكبيرة في مواكبة التطور الذي تشهده اللعبة عالمياً.

 

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وتحدث الهاشمي للمحاضرين عن الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الآسيوي في تنظيم البطولات، وتبني البرامج لتعزيز تطور اللعبة، والحرص على تنفيذ المبادرات التي تسهم في تمكين المواهب في الدول الآسيوية، وتحفيزهم للوصول إلى أفضل المستويات التنافسية، معرباً عن ثقته في أن تؤدي مثل هذه البرامج إلى انتشار اللعبة، والوصول بها إلى أفضل المستويات عالمياً، نظراً لما تشهده من نمو مستدام في مختلف البرامج والبطولات، انطلاقاً من أبوظبي التي تعد عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.
من جانبه، حرص المجلس الأولمبي الآسيوي على تكريم عبدالمنعم الهاشمي ومنحه درعاً تذكارية بمناسبة حضوره فعاليات البرنامج في أبوظبي، وتقديراً للتعاون بين الاتحاد الآسيوي للحوجيتسو والمجلس الأولمبي الآسيوي في تنفيذ البرامج التطويرية.

الإمارات
الجوجيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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