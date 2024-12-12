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الرياضة

«رابطة المحترفين» تناقش تحضيرات كأس سوبر إعمار

«رابطة المحترفين» تناقش تحضيرات كأس سوبر إعمار
12 ديسمبر 2024 22:52

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين تحضيرات كأس سوبر إعمار، في استاد آل مكتوم بدبي، حيث من المقرر أن يلتقي الوصل وشباب الأهلي يوم الجمعة في الملعب ذاته للتنافس على لقب البطولة، في الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة بتوقيت الإمارات.
وعقد الاجتماع برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الإدارات في الرابطة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير الحضور الجماهيري في مسابقات رابطة المحترفين، في إطار حرص الرابطة على جذب الجماهير للمدرجات، وتوفير أجواء مثالية مع كل التسهيلات والخدمات تتماشى مع متطلبات عشاق كرة القدم.
وناقش المجلس زيادة الأصول التجارية ومصادر الدخل، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، والتقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومختلف اللجان المختصة، واستعرض تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف المشاريع.

الإمارات
كأس السوبر
الوصل
شباب الأهلي
النصر
رابطة المحترفين
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