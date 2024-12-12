40 فريقاً في كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية



دبي (الاتحاد)

تنطلق الجمعة بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية» المخصصة لمنتسبي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في الدولة من الإماراتيين، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير الموهوبين، وتقام منافساتها في ملاعب جست بادل بميناء راشد حتى 15 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 40 فريقاً من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بالدولة، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور وخروج المغلوب، حيث يشهد يومي الجمعة والسبت تصفيات الفرق المشاركة، فيما تقام الأحد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تليها في الساعة الخامسة مساء المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الأولى من البطولة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 30 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة قدرها 20 ألف درهم.

وقال هاري تشان ممثل كو كوين الراعي الرئيسي للحدث: «ندعو الجمهور للانضمام إلينا لتشجيع فرقهم المفضلة، والاحتفال بروح الرياضة، مع مشاركة 40 فريقاً، تقدم كأس الحكومة المفتوحة للبادل عرضاً مثيراً للمواهب والعمل الجماعي.

تتنافس فرق من قطاعات حكومية مختلفة على اللقب، وتعزيز روح الفريق الواحد والتعاون مع تعزيز الصحة واللياقة البدنية في القطاع العام، لن يكون هذا الحدث ممكنًا بدون الدعم والتعاون بين كو كوين ومجلس دبي الرياضي.

لعب التزام كو كوين بالمشاركة المجتمعية وتطوير الرياضة دوراً حيوياً في جعل هذه البطولة حقيقة واقعة، في حين يضمن تفاني مجلس دبي الرياضي في تعزيز الرياضة والعافية في المنطقة جواً نابضاً بالحياة لجميع المشاركين والمتفرجين، ندعو الجميع للانضمام إلى هذا الحدث المثير حيث يمهد الطريق للبطولات السنوية التي تجسد قيم الوحدة والمنافسة والمشاركة المجتمعية داخل المؤسسات الحكومية».