الوصل وشباب الأهلي.. «ديربي سوبر»

مراد المصري (أبوظبي)

عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة والنصف مساء اليوم، تنطلق مباراة الوصل وشباب الأهلي في «كأس سوبر إعمار»، على استاد آل مكتوم، في لقاء «ديربي» خاص بحثاً عن التتويج باللقب الأول هذا الموسم.

ويعد «ديربي» الوصل وشباب الأهلي من «الأكثر عراقة» على صعيد المواجهات الممتدة، منذ عقود من الزمن، شهدت تتويج الفريقين بالعديد من الألقاب على مدار تاريخ طويل.

ويدخل «الإمبراطور» المواجهة متسلحاً بذكريات الموسم الماضي، عندما حصد «ثنائية» دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحديداً الفوز على حساب «الفرسان» في جميع المباريات الأربع المباشرة، حيث تفوق في الدوري 2-1 و3-0، وفي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-2 و3-0.

وتلقى الوصل جرعة معنوية مهمة، عقب ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بعد حصد النتائج الإيجابية البارزة، إلى جانب استعادته نغمة الفوز في الدوري، عقب تفوقه على البطائح في الجولة الماضية.

من جانبه، يملك شباب الأهلي ذكريات جميلة في المسابقة، تحديداً في الموسم الماضي، عندما حصد اللقب على حساب الشارقة 6-2، إلا أنه فرط في لقب الدوري لمصلحة الوصل، ما يجعل اللقاء بينهما على لقب «السوبر» بحسابات رد الاعتبار.

وقدم «الفرسان» انطلاقة مثالية للموسم، بعدما انتزع الفوز في أول 6 جولات على التوالي في الدوري، كما تصدر ترتيب مجموعته، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية في «دوري أبطال آسيا 2»، قبل أن يتعثر في آخر جولتين بالدوري ويفقد الصدارة لمصلحة الشارقة، مما يجعله يسعى لمصالحة جماهيره في اللقاء.

ويحاول المدربان الصربي ميلوش والبرتغالي باولو سوزا، اختيار الأوراق الرابحة لحسم اللقاء، حيث يعتمد الوصل بشكل واضح على تألق «الثنائي» فابيو ليما وعلي صالح اللذين يمثلان «القلب النابض» لهجوم الفريق، فيما يبرز في شباب الأهلي، سردار أزمون ومؤنس دبور في ترجمة السيطرة الميدانية لزملائهما إلى أهداف.

ويتولى نيكولاس خمينيز صناعة ألعاب الوصل، وفي المقابل يوجد فيدريكو كارتابيا من جانب شباب الأهلي في المهمة، مع اعتماد كل فريق على عناصر ذات أداء ثابت في الدفاع بقيادة سيونج هيون في الوصل، وبوجدان في شباب الأهلي، وخلفهما حارس المرمى خالد السناني مع «الإمبراطور» وحمد المقبالي مع «الفرسان».



الظهور العاشر والأول

يسجل شباب الأهلي الظهور للمرة العاشرة في عصر الاحتراف في «كأس السوبر»، وحصد اللقب 6 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2020 و2023، وخسر 3 مرات أعوام 2009 و2019 و2021، فيما يسجل الوصل حضوره الأول في المباراة.



«ترجيحية» مباشرة

لن تشهد مباراة الوصل وشباب الأهلي خوض شوطين إضافيين، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ويتوجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح.