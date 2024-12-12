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الرياضة

الاستعراض الحر يدشن تحديات مهرجان ليوا الدولي اليوم

التحدي والإثارة عنوان دائم في مهرجان ليوا الدولي (الاتحاد)
13 ديسمبر 2024 01:01

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، بإقامة تحديات الاستعراض الحر للسيارات.
ويُقام المهرجان بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، حيث تُسلط الأنظار على هذا الحدث الذي يجمع بين المهارة والتحدي والإثارة، ضمن برنامج يمتد 23 يوماً مليئاً بالتجارب الترفيهية والثقافية.
تنطلق فعاليات الاستعراض الحر اليوم، وتستمر لمدة يومين، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل، بمشاركة أكثر من 130 سيارة من مختلف الفئات تقدم عروضاً استثنائية تُبرز مهارات السائقين في الحركات المميزة، مثل العقدة والخبة والسيطرة والعكسية.
وقال عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: «الاستعراض الحر يُعد البداية المثالية لمهرجان ليوا الدولي، الذي يُبرز تل مرعب كأيقونة رياضية وسياحية فريدة، حيث يجذب الآلاف من المشاركين والزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم». وأضاف: «نركز خلال المهرجان على إبراز منطقة الظفرة وجهة سياحية رياضية متكاملة، عبر مزيج متناغم بين رياضات المغامرة والأنشطة الثقافية، وصولاً للحدث الأبرز، وهو صعود تل مرعب، الذي يُمثل تتويجاً لتجربة المهرجان».
وتابع: «منطقة الظفرة بمساحاتها الصحراوية الخلابة، وموقعها الاستراتيجي، تُقدم تجربة سياحية فريدة تجمع بين متعة المغامرة والهدوء الطبيعي، ونسعى عبر المهرجان إلى تسليط الضوء على هذه المزايا، وتقديم خدمات عالية الجودة للزوار، من خلال بنية تحتية متكاملة وتنظيم استثنائي للفعاليات».
وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يحوّل المهرجان إلى منصة تعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للفعاليات السياحية والثقافية. واختتم تصريحه قائلاً: «ندعو عشاق التراث والمغامرة إلى زيارة مهرجان ليوا الدولي، والاستمتاع بفعالياته التي تجمع بين التحدي والترفيه. نسخة هذا العام ستُسهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية لمنطقة الظفرة، وتُرسخ مكانة المهرجان حدثاً عالمياً».
يمتد مهرجان ليوا الدولي 2025 من 13 ديسمبر 2024 وحتى 4 يناير 2025، ويُقدم مزيجاً متنوعاً من البطولات الرياضية، مثل صعود تل مرعب وسباقات السيارات والدراجات، إضافة إلى الأنشطة التراثية كسباقات الهجن والصقور، ليُصبح المهرجان تجربة متكاملة تجمع الرياضة والترفيه في أجواء الصحراء الخلابة.

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مهرجان ليوا الدولي
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حمدان بن زايد
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