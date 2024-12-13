لاتسيو يقبض على صدارة «يوروبا ليج»



باريس (أ ف ب)



استعاد لاتسيو الإيطالي صدارة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم، عقب فوزه خارج أرضه على أياكس الهولندي 3-1، فيما قاد «البديل» الدنماركي راسموس هويلوند فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فوز قاتل على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 في الجولة السادسة.

وقصّ المدافع السعودي سعود عبدالحميد شريط أهدافه بقميص فريقه الجديد روما الإيطالي في الفوز على ضيفه براجا البرتغالي 3-0.

في أمستردام، لم يسمح لاتسيو للمتصدر السابق أتلتيك بلباو الإسباني بتبوأ المركز الأول لأكثر من 24 ساعة، بعد فوزه على فنربخشة التركي 2-0 في مباراة مبكرة، وتمكن نادي العاصمة الإيطالية الذي تعادل في الجولة الماضية أمام لودوجوريتس البلغاري من دون أهداف، ليهدر أول نقطتين له في المسابقة القارية، من خطف ثلاث نقاط ثمينة في الصراع على المركز الأول.

وسجّل ثلاثية لاتسيو الفرنسي لوم تشاوونا (12)، والنيجيري فيسايو ديلي-باشيرو (52)، والإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز (77)، بعدما كان البوركيني برتراند تراوريه فرض التعادل لأياكس في مستهل الشوط الثاني (47).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو، ونقطتين عن أندرلخت البلجيكي الثالث والفائز على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1.

وفي بلزن، تسبب الكاميروني أندري أونانا حارس يونايتد مع بداية الشوط الثاني بخطأ فادح، بعدما حاول تمرير الكرة داخل المنطقة، قطعها بافل شولتس، ومررها إلى ماتي فيدرا الذي أودعها بسهولة في المرمى الخالي، رغم محاولة المدافع المغربي نصير مزراوي اعتراضها (48).

ولعب البرتغالي روبن أموريم مدرب «الشياطين الحمر» الذي حلّ خلفاً للهولندي إريك تن هاج «المقال» من منصبه ورقة المهاجم الدولي هويلوند الذي كان عند ثقة مدربه بإدراكه التعادل، بعد مجهود فردي من الإيفواري أماد ديالو الذي دخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة بين قدمي أحد المدافعين، وسددها اصطدمت بلاعب آخر وتهاوت أمام الدنماركي الذي تابعها في المرمى (62).

واستعاد اليونايتد بعض الثقة قبل ديربي المدينة أمام جاره الجريح السيتي، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري أمام المضيف أرسنال والضيف نوتنجهام فوريست.

وحصد الفريق بإشراف أموريم 4 نقاط فقط من اصل 12 ممكنة في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر، فيما يحتل المركز السابع في «يوروبا ليج» مع 12 نقطة.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، سجل عبدالحميد القادم من الهلال هدفه الأول مع النادي الإيطالي في بداية الشوط الثاني، بعدما اندفع بسرعة من الخلف، ودخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة من الفرنسي إيمانويل كونيه، تابعها قوية في سقف المرمى (47)، ليعزز تقدّم فريقه.

وبات عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية والعربي الأول يحقق هذا الإنجاز لروما، منذ مهاجمه السابق المصري محمد صلاح.

وكان النجم السعودي ابن الـ 25 عاما ترك بصمته مع روما في الفوز على ليتشي 4-1 في الدوري، بعدما صنع هدفاً لزميله نيكولو بيسيلي.

وافتتح نادي العاصمة التسجيل عبر قائده لورنتسو بيليجريني بتسديدة أرضية زاحفة عند حافة المنطقة، إثر تمريرة من البولندي نيكولا زالينسكي (10).

وتعقدت أمور براجا بعد طرد حارسه البرازيلي ماتيوس ليما بالبطاقة الحمراء بسبب عبد الحميد الذي انفرد به، بعدما كسر مصيدة التسلل، وحاول تمرير الكرة من فوقه ليتعرض الحارس للطرد المباشر، بعد لمسه الكرة بيده خارج حدود منطقة الجزاء (68)، فاستفاد روما من النقص العددي في صفوف ضيفه، ويضيف الثالث عبر البديل الإسباني ماريو هيرموسو (90+1).

ورفع روما الذي حقق فوزه الثاني في المسابقة، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة إلى 9 نقاط، في المركز الرابع عشر.

وهو الفوز الثاني أيضاً في مختلف المسابقات لنادي العاصمة الإيطالية، بعد تغلبه على ليتشي 4-1 في الدوري ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة.

وحقّق ليون الفرنسي فوزاً ثميناً على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2.

ورفع ليون الذي تلقى دفعة معنوية قبل مواجهته الصعبة أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في الدوري المحلي، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرانكفورت الذي تعرّض لخسارته الأولى في المسابقة القارية الثانية هذا الموسم.

وسجّل أهداف ليون ريان شرقي (27) وويسلي فوفانا (50) والغاني أرنيست نواماه (54)، مقابل هدفين سجلهما الجزائري فارس شيبي (18) والمصري عمر مرموش (85) لفرانكفورت.

ونجا توتنهام الإنجليزي من الخسارة وتعادل أمام مضيفه رينجرز الأسكتلندي 1-1.

وبعدما افتتح المغربي حمزة إكمان التسجيل لرينجرز (47)، عادل السويدي ديان كولوسيفكسي النتيجة لسبيرز (75).

ويحتل توتنهام المركز التاسع بـ 11 نقطة بفارق الأهداف عن رينجرز صاحب المركز الثامن آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16.

وحقّق ريال سوسيداد الإسباني فوزاً كبيراً على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 10 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما بقي دينامو كييف من دون رصيد في المركز الأخير.

وسحق باوك اليوناني ضيفه فيرينتسفاروش المجري 5-0، تناوب على تسجيلها البرازيلي تايسون (10) والإسباني براندون توماس (29) والبديل الروسي فيودور تشالوف (76) والصربي أندريا زيفكوفيتش (80 من ركلة جزاء) والبديل الآخر البلغاري كيريل ديسبودوف (89).

وفاز مكابي تل أبيب الإسرائيلي على أر أف سي اللاتفي 2-1 وبورتو البرتغالي على ميدتيلاند الدنماركي 2-0.

وفرّط ألكمار الهولندي بتقدمه بهدفين أمام مضيفه لودوجوريتس البلغاري، واكتفى بالتعادل 2-2، على غرار مالمو السويدي الذي تعادل مع جالطة سراي التركي بالنتيجة ذاتها.

وتعادل هوفنهايم الألماني مع أف سي أس بي الروماني سلبا، وأولمبياكوس اليوناني مع إف سي تفينتي الهولندي بالنتيجة ذاتها.

وخسر نيس الفرنسي أمام مضيفه سان جيلواز البلجيكي 1-2، بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجله الكرواتي فرانجو إيفانوفيتش، بعدما كان افتتح التسجيل (33)، وسجل إيفان جيسان هدف نيس الوحيد (45+1).



