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الرياضة

تشيلسي «15 من 15» في «كونفرنس ليج»

تشيلسي «15 من 15» في «كونفرنس ليج»
13 ديسمبر 2024 10:22

 
باريس (أ ف ب)

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واصل تشيلسي الإنجليزي بدايته المثالية والعلامة الكاملة في «كونفرنس ليج» لكرة القدم بنسختها الجديدة بتحقيقه فوزه الخامس توالياً، وجاء على حساب مضيفه أستانا الكازاخستاني 3-1.
وشهد الشوط الأول تسجيل جميع أهداف المباراة، تقدم تشيلسي بثلاثية تناوب عليها الإسباني مارك جويو (14 و18) والبرتغالي ريناتو فيجا (39)، في حين قلّص أستانا الفارق عبر قائده المخضرم الكرواتي مارين توماسوف (45).
وعزز نادي غرب لندن الذي ضمن إنهاء المجموعة المشتركة ضمن المراكز الثمانية الأوائل لبطاقة مباشرة إلى ثمن النهائي صدارته برصيد 15 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن جيمارايش البرتغالي الذي تقدم للمركز الثاني، بفوزه على مضيفه سانت جال السويسري 4-1.
وزج الإيطالي ماريسكا مدرب تشيلسي بتشكيلة رديفة، ورغم ذلك بكّر في التسجيل بفضل جويو المهاجم السابق لبرشلونة، بعدما تجاوز أحد المدافعين على الجهة اليمنى، وسدد كرة في الزاوية الصعبة.
قال ماريسكا «لقد كان أداءً قوياً، كنا نعرف أن الطقس سيكون بارداً، وحاولنا التكيّف بسرعة، لقد أظهر اللاعبون أداءً رائعاً، في ظل الظروف الجوية والرحلة الطويلة».
وضاعف ابن الـ 18 عاماً النتيجة لـ «البلوز»، بعد 4 دقائق بتسديدة قوية في ثالث أهداف الأوروبية في 5 مباريات هذا الموسم، قبل أن يختتم المدافع فيجا ابن الـ 21 عاماً التسجيل برأسية إثر ركلة ركنية.
وسجل توماسوف صاحب الـ 37 عاماً أجمل أهداف المباراة، بعدما راوغ فيجا داخل المنطقة المحرمة، وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية في الزاوية المعاكسة.
وحقق فيورنتينا، وصيف البطل العام الماضي، فوزاً ساحقاً على أرضه أمام لاسك لينتس النمساوي 7-0، ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، باحتلاله للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما تراجع ليجيا وارسو البولندي بالرصيد ذاته للمركز الرابع، بعدما مُني بخسارته الأولى في المسابقة أمام لوجانو السويسري 1-2.
وفاز ديورجاردن السويدي على مضيفه فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي 2-1، على الرغم من إنهائه المباراة بعشرة لاعبين، واستعاد ريال بيتيس الإسباني عافيته، بفوزه على مضيفه بيتروكوب-هينتشيستي المولدوفي 1-0.

تشيلسي
أستانا
فيتوريا جيمارايش
إنزو ماريسكا
فيورنتينا
ريال بيتيس
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