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الرياضة

منتخب السعودية يبدأ الإعداد لـ«خليجي 26»

منتخب السعودية يبدأ الإعداد لـ«خليجي 26»
13 ديسمبر 2024 10:24

 
الرياض (د ب أ)

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دشن المنتخب السعودي معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» التي ستقام في الكويت.
ميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الأولى على «ملعب نادي الشباب»، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم محطات لياقية متنوعة، بعدها تمارين تنافسية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك فراس البريكان في التدريبات لشعوره بآلام في القدم. وفي إطار متابعة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لإصابة اللاعب سالم الدوسري تم عرضه على استشاري متخصص للوقوف على حالة إصابته.
ويواصل منتخب السعودية برنامجه الإعدادي الجمعة بحصة تدريبية مسائية على «ملعب نادي الشباب»، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

السعودية
كأس الخليج
الكويت
هيرفي رينارد
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