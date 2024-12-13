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الرياضة

السجن 20 عاماً لمدرب في «قضية فساد»

السجن 20 عاماً لمدرب في «قضية فساد»
13 ديسمبر 2024 11:23

 
بكين (أ ف ب)

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حكمت الصين بالسجن مدة 20 عاماً، على نجم إيفرتون الإنجليزي السابق، ومدرب المنتخب الوطني لي تاي بتهم الرشوة، في قرار يُعد الأضخم، في إطار حملة واسعة للبلاد لمكافحة الفساد في الرياضة المحلية.
وركّزت السلطات الصينية عملها على مكافحة الفساد في صناعة الرياضة في عام 2022، وأعلنت هذا الأسبوع عن سلسلة قرارات بحق مسؤولين كرويين سابقين.
وفي إجراء هو الأضخم إلى حدّ اللحظة، قالت محكمة في مقاطعة هوبي وسط البلاد إنّ لي نال عقوبة «السجن لمدة محددة 20 سنة»، بعد تثبيت التهمة عليه على خلفية سلسلة من الانتهاكات حيال تلقي ودفع الرشاوى.
ويُعد إبن الـ 47 عاما من أبرز الأسماء الصينية في كرة القدم، حيث تولى مهام قيادة المنتخب الصيني الأول بين يناير 2020 وديسمبر 2021، بعد أن خاض نحو مئة مباراة دولية لاعباً، كما كان له تجربة احترافية مع نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز (2002-2006).
لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «سي سي تي في» قالت إنه استخدم منصبه مدرباً للمنتخب الصيني للحصول على 51 مليون يوان «7 ملايين دولار» رشاوى مقابل اختيار لاعبين للمنتخب الوطني، أو مساعدتهم على التوقيع مع أندية.
كما طلب لي «من آخرين مساعدته» ليصبح مدرباً للمنتخب الوطني في عام 2019، وسلّم أشخاصاً لم يتم الكشف عن أسمائهم مليون يوان في العام التالي.
وأوضحت القناة نفسها أنّه، خلال إشرافه على نادي ووهان، قام لي مع رؤساء أندية أخرى بتوزيع الرشاوى، بهدف تأمين حصوله على وظيفة تدريب المنتخب الوطني.
واتُهم لي أيضاً بقيامه وأندية سابقة له بدفع ملايين الدولارات رشاوى، لإتمام صفقات انتقال لاعبين، والتلاعب بنتائج مباريات خلال عام 2015.

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