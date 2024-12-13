بنفيكا يدفع 9 ملايين دولار تعويض «نهاية خدمة»!



لشبونة (أ ف ب)



يحصل المدرب الألماني روجر شميت الذي أقاله بنفيكا من منصبه في نهاية أغسطس على تعويض مالي بقيمة 9.1 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لما أعلن النادي البرتغالي.

وأبلغ بنفيكا في بيان نشرته السلطات البرتغالية المتخصصة بالبورصة على موقعها الرسمي أنه «توصل إلى اتفاق» بشأن التعويض مع شميت الذي عُيّن مدرباً للنادي في عام 2022، وكان من المقرر أن يستمر عقده حتى عام 2026.

وأقيل المدرب الألماني البالغ 57 عاماً، والذي قاد النادي البرتغالي العريق للفوز بلقب الدوري للمرة 38 في تاريخه خلال موسم 2022-2023، بعد المرحلة الرابعة من الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

وحلّ خلفاً له المدرب برونو لاجي الذي قاد «النسور» إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن سبورتينج لشبونة المتصدر، بعد المرحلة الثالثة عشرة.