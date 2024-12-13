50 قارباً تشارك في مهرجان الشيخ زايد للبوانيش



أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق صباح السبت سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، من جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، منظم السباق، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 50 قارباً، وذلك ضمن أجندة النادي للسباقات التراثية لهذا الموسم.

ويهدف نادي أبوظبي للرياضات البحرية من تنظيم السباقات التراثية بمختلف فئاتها، إلى تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري عامة، والسباقات البحرية التراثية على وجه الخصوص، ونقل هذا التراث بتفاصيله كافة ومفرداته القيمة التي ترسخ الهوية الوطنية إلى الأجيال، لتتواصل مسيرة الماضي، جنباً إلى جنب مع الحاضر الزاهر، تطلعاً لمستقبل أكثر إشراقاً.

وأُغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق، حيث تتم إجراءات الفحص الفني للقوارب، والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين الخاصة بهذه الفئة من القوارب لاعتماد القائمة النهائية.

ويعد السباق الجولة الرابعة لهذه الفئة من القوارب، بعد نجاح الجولات السابقة، التي شهدت مشاركة كبيرة وتنافساً مثيراً قدم خلالها البحارة الشباب ملاحم حماسية رائعة، تابعها جمهور غفير من على الشاطئ، وكشفت عن شغفهم ورغبتهم الكبيرة في خوض تجربة الإبحار بالقوارب الصغيرة، والسير على خطى الأجداد والآباء والحياة البحرية في الماضي، تطلعاً للانتقال إلى الفئات الأعلى من المحامل.

وأكمل فريق النادي المنظم لسباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لانطلاقة السباق وفق أعلى معايير السلامة للمشاركين، وطالب الفريق الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الفريق واللجان المختلفة المشاركة في تنظيم السباق.

وتمثل سباقات البوانيش المرحلة الأولى للبحارة الشباب على سلم السباقات التراثية، وتستقطب أعداداً كبيرة، منهم من سبق أن خاض التجربة، وبعضهم يشارك من أجل تعزيز خبراته في ارتياد البحر عبر هذه القوارب، والعمل على تحقيق طموحاته بالوصول إلى المشاركة في سباقات المحامل فئة 60 قدماً، وهي الأكبر والأغلى والأطول مسافة.