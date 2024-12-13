هاني إسماعيل: منشآت «دبي لأصحاب الهمم» مفخرة



دبي (الاتحاد)



وصف المهندس هاني إسماعيل، رئيس قطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، منشآت نادي دبي لأصحاب الهمم بالمفخرة، مشيداً بجهود مجلس الإدارة في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك، خلال زيارته النادي، والتي أطلع فيها من ماجد العصيمي، المدير التنفيذي على مرافق «دبي لأصحاب الهمم»، ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية والبطولات العالمية وفزاع التي نظمها، وسعى النادي لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار هاني إسماعيل إلى أن هذه المنشآت ترفع من سقف طموحات الأبطال لحصد النتائج الإيجابية.

وشهد هاني إسماعيل جانباً من تدريبات الفرق، متمنياً أن يحقق اللاعبون طموحاتهم بالدمج الكامل في المجتمع، وحصد الألقاب في المحافل القارية والدولية.

من ناحيته، وصف ماجد العصيمي، لقاءه مع رئيس قطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالمثمر، في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم، وتعزيزاً للتعاون في مختلف المجالات، وفق أحدث الرؤى العلمية، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وأشاد العصيمي بدورة الألعاب السعودية، والتي تشجع الجميع على ممارسة الرياضة، والدخول في الرياضة التنافسية لتحقيق «رؤية 2030».

وأضاف: «إن الاهتمام الكبير الذي ظلت تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم، من أجل السير على طريق النجاحات، خاصة أن الرياضة أسلوب حياة ووسيلة مؤثرة لإعادة الثقة.