30 مقاتلاً يخوضون التحدي في «الكيك بوكسينج للمحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم السبت بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، والتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج «الواكو برو».

وتقام البطولة في إطار أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الطموحة، لدعم خطط تطوير اللعبة، والعمل على استقطاب البطولات الكبرى للمحترفين، وانعكاسها المهم على أداء أبطال الإمارات في النزالات العالمية الكبرى.

وتشهد البطولة مشاركة 30 مقاتلاً يمثلون 24 دولة، من بينها الإمارات، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، اليابان، الصين، البرازيل، إيطاليا، صربيا، هولندا، رومانيا، أوزبكستان، المغرب، لتؤكد المشاركة الدولية الكبيرة في البطولة المكانة المتقدمة التي قطعتها أبوظبي بوصفها وجهة عالمية لرياضة الكيك بوكسينج.

وتشهد المنافسات 15 نزالاً مثيراً، بمشاركة نخبة محترفي العالم، في مختلف الفئات والأوزان، حيث يلتقي في قمة المواجهات على لقب حزام العالم في فئة السوبر ميدل ويت الصربي نيكولا تودوروفيتش، بنظيره الإسباني جوردي ريكيخو كورونادو، ويملك نيكولا 27 انتصاراً، و 15 ضربة قاضية في سجل مشاركاته العالمية، في حين يملك جوردي 13 انتصاراً، و5 ضربات قاضية في رصيد نزالاته.

وتضم قائمة المواجهات نزالاً عالمياً مرتقباً لنجم منتخبنا محمد تويزي، عندما يلاقي البرتغالي ريكاردو هيلاريو على لقب حزام الأنتركونتينتال في فئة فلاي ويت.

واكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان لكافة المشاركين، كما عقد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مؤتمراً صحفياً في سبيس 42 أرينا، حضره علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وكارلوس رامجنالي، المدير التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، كما حضره نجوم البطاقة الرئيسة للقتال في النزال الرئيس وقبل الرئيس، الصربي نيكولا تودوروفيتش، والإسباني جوردي ريكيخو كورونادو، ومحمد تويزي، والبرتغالي ريكاردو هيلاريو.

وجرت مرحلة المواجهة بين اللاعبين المشاركين في نزالات البطاقة التمهيدية ونزالات البطاقة الرئيسة، تمهيداً لانطلاق البطولة في الساعة الرابعة والنصف مساءً بالبطاقة التمهيدية، فيما تنطلق نزالات البطاقة الرئيسة في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «الواكو»: «نثمن الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينج والمواي تاي، مؤكداً أن الرعاية المتواصلة أسهمت بتطوير منظومة اللعبة، وقادت المنتخبات لأعلى المراتب العالمية».

وأضاف: «يولي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي اهتماماً كبيراً لدعم ومسابقات الاتحاد ببرامج متطورة، والعمل على تنظيم مجموعة من البطولات الدولية التي تسهم بتحقق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمسيرة اللعبة».

وقال: «يسعدنا حضور نخبة محترفي العالم، ونرحب بجميع الوفود العالمية المشاركة في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين التي تنطلق اليوم بأبوظبي في سبيس 42 أرينا، مؤكداً أن اتحاد اللعبة أكمل جميع التحضيرات التنظيمية للبطولة العالمية للمحترفين التي تمثل إضافة مهمة لأجندة فعاليات الاتحاد الذي يطمح باستمرار لاستقطاب نخبة بطولات المحترفين، من أجل ترجمة خططه الداعمة لصناعة مواهب قادرة على تمثيل رياضة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الخارجية»، مشيداً بالشراكة المثمرة مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في نزالات البطولة».

من جانبه، قال كارلوس رامجنالي، المدير التنفيذي لمنظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج: «نتطلع بشغف كبير لانطلاق بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في أبوظبي، والتي تضم نخبة من محترفي العالم، في 15 مواجهة حماسية مرتقبة، وسط مشاركة دولية واسعة، والتي تأتي ضمن برامجنا في دعم لاعبي الكيك بوكسينج، لتطوير قاعدة اللعبة حول العالم».

وأضاف: «سعداء بوجودنا في أبوظبي، ونشيد بدور اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وجهوده في الارتقاء بالمستوى الفني للعبة، وجذب المزيد من بطولات الاحتراف، معبراً عن إعجابه الكبير بالممارسات العالمية المتطورة التي يتبعها الاتحاد في خططه لتطوير منظومة اللعبة».

وقال الصربي نيكولا تودوروفيتش: «سعداء بوجودنا في أبوظبي، كما أعلن الجاهزية لخوض نزال لقب حزام العالم في فئة السوبر ميدل ويت، وأتطلع إلى حسم النزال الرئيس مع احترامي الكبير لمنافسي، حيث أكملت جميع تحضيراتي التدريبية، وأنا في حالة جيدة ومستعد للنزال، وأطمح إلى مواصلة رحلة الانتصارات».

وأكد نجم منتخبنا الوطني محمد تويزي، جاهزيته واستعداده لخوض المنافسة المرتقبة، والتي ينتظرها العديد من عشاق الكيك بوكسينج على لقب حزام الأنتركونتينتال في فئة فلاي ويت، وقال: «أكملت جميع التحضيرات، وأنا بكامل الجاهزية لخوض النزال، وإسعاد الجماهير، وإعلاء اسم الإمارات في البطولات الكبرى».