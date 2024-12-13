بطل جامعات أميركا يتأهل إلى «دبي ديزرت كلاسيك»

أبوظبي (الاتحاد)



أنهى ديفيد فورد لاعب جامعة نورث كارولاينا، موسم الجولف الخريفي لجامعات أميركا، في المركز الأول لتصنيف جولة «بي جي أيه» الجامعية، ليحصل على بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك المقرر إقامتها في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير المقبل.

وتعد مشاركة فورد للمرة الأولى في «أهم بطولات الشرق الأوسط»، بمثابة العام الرابع على التوالي الذي تتم فيه دعوة اللاعب المصنف الأول في بطولة الجامعات الأميركية، للمنافسة في الحدث الذي يقام ضمن سلسلة رولكس، والذي يحتفل بنسخته الـ 36 العام المقبل.

ومن أبرز إنجازات فورد تمثيله منتخب أميركا الذي حقق الفوز في كأس ووكر 2023 التي أقيمت على الملعب القديم في سانت أندروزا في أسكتلندا، ويحتل فورد حالياً المركز السادس في تصنيف الجولف العالمي للهواة، كما مثل أميركا في كأس أيزنهاور 2023 في أبوظبي، وشارك مرتين في كأس أرنولد بالمر عامي 2023 و2024.

وقال فورد: «أشعر بالفخر والتواضع بالحصول على هذه الفرصة للعب للمرة الأولى، في جولة دي بي ورلد، ضمن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير».

وأضاف: «شكراً لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وجولة دي بي ورلد، وجولة بي جي أيه، على إتاحة الفرصة لي للتنافس إلى جنب مع أفضل المواهب في العالم، ومواصلة تطوير أدائي».

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يسعدنا الترحيب بديفيد في هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025، ومواصلة تقليدنا الذي نفتخر به، بمنح نخبة اللاعبين الهواة فرصة التنافس في حدث من الطراز الرفيع في وقت مبكر من مسيرتهم».