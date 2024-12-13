2200 مشارك في النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان في دبي



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي النهائيات العالمية لبطولة أوشن مان التي تقام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنطلق يوم غد السبت على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 2200 سباح وسباحة من 93 جنسية من الرجال والسيدات يتقدمهم 3 أبطال أولمبيين، وأكثر من 1000 بطل وطني من مختلف دول العالم، حيث يشارك 80% منهم من خارج الدولة جاؤوا خصيصاً إلى دبي للمشاركة في البطولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياض، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله كل من فوزية فريدون مدير قسم الرياضات المجتمعة في مجلس دبي الرياضي، وفيرمن إيجيدو رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والبطلة الأولمبية الهولندية شارون فان رويندال الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد ريو ديجانيرو 2016، والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى 4 ذهبيات في بطولات العالم و8 ذهبيات في بطولة أوروبا، والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات العالمية، كما تحدث البطل الأولمبي الأوكراني ميهايلو رومانشوك الحاصل على ميداليتان فضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو، وذهبية بطولة العالم، وذهبية أولمبياد الشباب 2014، و6 ذهبيات في بطولة أوروبا، والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.

وقالت فوزية فريدون: «يسرنا استضافة هذا الحدث العالمي الذي يعد من أكبر بطولات السباحة العالمية في المياه المفتوحة، كما تعد هذه النهائيات هي الأكبر في سلسلة بطولات أوشن مان التي نظمت على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم في البطولة، وهذا يعد تأكيداً على أن دبي جاذبة لأبطال الأولمبياد والعالم في جميع الرياضات، وتسهم هذه البطولة في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العام، وتعزز شراكتنا مع القطاع الخاص، هذا التعاون الذي يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وإسعاد أفراد المجتمع، بما يحقق العديد من الأهداف وفي مقدمتها نشر ممارسة رياضة السباحة، وتقديم بطولات وأحداث مميزة، وأيضاً الترويج لوجهات دبي».

ويشارك في البطولة 2200 مشارك من 93 جنسية معظمهم من خارج الدولة، من بينهم 1000 بطل وطني من مختلف دول العالم، وقد خاض المتسابقون الدوليون منذ يناير الماضي منافسات 26 بطولة هي سلسلة أوشن مان التي أقيمت في 23 دولة من أبرزها: أميركا، وكندا، والأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وأوكرانيا، وكازخستان، والمكسيك، ومصر، وفيتنام، ومصر، وماليزيا، وغيرها من مختلف القارات، وينطلق السباق الأول يوم 14 ديسمبر على شاطئ كايت بيتش، حيث يخصص لفئة الأطفال 500 متر والسبرنت 2 كيلو والفرق 3.5 كيلومتر، فيما تقام يوم 15 ديسمبر منافسات المحترفين لمسافتي 5 و10 كيلومترات.