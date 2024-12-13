«الشتاء قادم» في «ديسمبر القمم»!



سلطان آل علي (دبي)



يستعد عشاق «دوري أدنوك للمحترفين» لحزمة من المواجهات المثيرة خلال ديسمبر الحالي ويناير المقبل، ورغم توقف البطولة لظروف مشاركة «الأبيض في كأس الخليج بالكويت، إلا أنّ مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» تُبقي المنافسة المحلية في مستوى عالٍ، لرغبة الفرق والجماهير في إكمال مشوار البطولة.

والجدير بالذكر أنّ العديد من هذه المواجهات ستكون متكررة في حالة غير اعتيادية تشهدها المسابقات المحلية.

البداية تكون مع شباب الأهلي والوصل في «ديربي دبي» الذي يحضر مرتين خلال 4 أيام فقط بين الفريقين الكبيرين، المباراة الأولى في نهائي «كأس سوبر إعمار»، بحثاً عن لقب وإنجاز كبير، والثانية في الدوري، والتي تحدد الكثير في مسار شباب الأهلي بالتحديد، والوصل إذا أراد إحياء «بصيص الأمل».

ولن ينتهي شباب الأهلي من القمم المتكررة، حيث ينتقل إلى «ديربي» آخر مع النصر، ويتواجه «الفرسان» و«العميد» في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» مرتين، ذهاباً وإياباً خلال 23 و29 ديسمبر، من أجل التأهل إلى «المربع الذهبي»، كما ستكون المواجهة الثالثة بعدهما في 6 يناير في الدوري، والتي ستكون فاصلة في مسألة المنافسة لقطبي أقدم «ديربي» في دبي.

ويتشابه الحال في قمتين أخريين، الأولى تجمع الوحدة والشارقة، والثانية بين العين والجزيرة، حيث تتكرر هذه القمم 3 مرات، خلال الشهر الحالي، وذلك بمواجهة أولى في الدوري بالجولة العاشرة القادمة، ثم مواجهتين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذهاباً وإياباً.

وتمثل جميع المباريات مرحلة مفصلية للفرق، والشارقة يطمح إلى مواصلة الصدارة، وتوسيع الفارق مع المنافسين، بالإضافة إلى إكمال مساره في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

والوحدة في المقابل يحاول أن يقترب من الشارقة، ويثبت أنه منافس مباشر هذا الموسم على الدوري، إلى جانب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يشارك به بصفته حامل اللقب، ولا يختلف الحال لدى الجزيرة والعين اللذين يحملان طموحات الوحدة نفسها.

وتعد هذه الحالة في تكرار المواجهات والقمم، خلال فترة قصيرة، من أصعب المراحل على جميع الأندية والمدربين بالتحديد، حيث لا يكون من السهولة تحقيق الانتصار على نفس الفريق -أياً كان مستواه وحالته- في 3 مباريات متتالية خلال أيام متقاربة، وهذا يتطلب تحضيراً بدنياً وذهنياً ونفسياً أكثر بكثير من الأمور الفنية للتعامل مع المرحلة والخروج بصورة إيجابية.



المباريات

13 ديسمبر: الوصل وشباب الأهلي «كأس سوبر إعمار»

17 ديسمبر: شباب الأهلي والوصل «أدنوك للمحترفين»

23 ديسمبر: شباب الأهلي والنصر «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

29 ديسمبر: النصر وشباب الأهلي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

6 يناير: شباب الأهلي والنصر «أدنوك للمحترفين»

14 ديسمبر: الشارقة والوحدة «أدنوك للمحترفين»

23 ديسمبر: الوحدة والشارقة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

29 ديسمبر: الشارقة والوحدة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

15 ديسمبر: الجزيرة والعين «أدنوك للمحترفين»

22 ديسمبر: العين والجزيرة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

30 ديسمبر: الجزيرة والعين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»