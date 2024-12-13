أموريم يكشف سر فوز «اليونايتد» على فيكتوريا بلزن

لندن (د ب أ)



أكد روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن قيام لاعبيه بتسريع إيقاع اللعب أمام فريق فيكتوريا بلزن التشيكي أسهم في حصد الفوز على ملعب الأخير.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره صفر-1 أمام مضيفه في مطلع الشوط الثاني، إلى انتصار ثمين 2 -1، بعدما أحرز الدنماركي راسموس هويلوند هدفين للفريق الملقب بـ «الشياطين الحمر»، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة، عقب تحقيق الفريق 3 انتصارات، والتعادل في مثلها، محتلاً المركز السابع في ترتيب المسابقة.

وكشف المدرب البرتغالي أنه طلب من لاعبيه تسريع إيقاع اللعب والتحركات على أرض الملعب، موضحاً أن هذا هو السبب الأساسي في الفوز، بجانب تبديلين أجراهما في الشوط الثاني.

وفي لقاءاته بعد المباراة، تحدث المدرب البرتغالي عن الروح القتالية للفريق، والرغبة في إنهاء مرحلة الدوري في البطولة، ضمن المراكز الثمانية الأولى للصعود إلى دور الـ16 مباشرة، وتجنب خوض ملحق التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وصرح أموريم: «أعتقد أن مستوانا تحسن خلال المباراة، لقد فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول، ولكننا لم نصنع فرصاً خطيرة. كان هناك نقص في التحركات، وكان الإيقاع بطيئاً نوعاً ما».

وقال: «أرضية الملعب صعّبت من مهمة توصيل الكرة للمهاجمين، ولكننا كنا مسيطرين، وفيكتوريا أيضاً لم يصنع لاعبوه فرصاً تذكر، في الشوط الثاني أهديناهم هدفاً مبكراً، ثم كان علينا أن نظهر ردة فعل قوية، ضغطنا عليهم في ملعبهم، واستطعنا أن نسجل».

وأضاف: «إنه فوز مهم بالنسبة لنا، من المهم أن نقيم أداء الفريق، ولكن الفوز دائماً ما يجعل التحضير للمباراة التالية في مزاج أفضل».

وقال أموريم: «لقد تغيرت سرعة إيقاع اللعب، قلت للاعبين إننا نحتاج للقيام بتحركات أكثر في الهجوم، وجعل الخصم يشعر بأننا قادرون على تهديد مرماه، واستغلال المساحات، هذا ما غيّر من سير المباراة بعض الشيء، بجانب الإضافة الكبيرة التي قدمها البدلاء بعد دخولهم».

وقال المدرب البرتغالي: «خصائص اللاعبين المختلفة تضيف أشياء مختلفة في المباراة، وهذا يمكنه أن يساعد الفريق لتحقيق الانتصارات، لن يمكنك أن تعرف أي نوع من اللاعبين قد تحتاجه في مباراة ما، صنع راسموس وأنتوني الفارق بعد دخولهما من على مقاعد البدلاء، جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما في وسعهم، واستطعنا أن نحقق الفوز، الآن حان وقت التركيز في المباراة المقبلة».

وتحدث أموريم عن هويلاند قائلاً: «إنه يتحسن باستمرار، أعتقد أنه يلعب أقرب للمرمى حالياً، وبات يعرف بشكل أفضل التحركات التي يتعين عليه القيام بها، كان من الممكن أن يسجل أهدافاً أكثر، ولكن المهم أنه يسجل ويتحسن في التحكم بالكرة، البدلاء الآخرون أيضاً ساهموا في خروجنا منتصرين».

وطالب المدرب الشاب لاعبيه بضرورة التحسن في التمرير، وقال في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: «نحن نتطور في بعض التفاصيل، نتحكم في التحولات بشكل جيد للغاية، وتكون لدينا رغبة كبيرة في استعادة الكرة عندما نفقدها».

واستدرك مدرب الفريق الإنجليزي العريق «نحتاج لبعض الوقت للعمل على جانب الاستحواذ، هذا الفريق يحتاج للتواجد لوقت طويل بالقرب من مرمى الخصم، وليس في التحولات فقط، نحن نعمل على هذا الأمر، ولكن من الجيد أننا حققنا الفوز الذي يعتبر مهماً بالنسبة لنا».

ويأتي هذا الفوز ليمنح مانشستر يونايتد دفعة معنوية قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه مانشستر سيتي، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.