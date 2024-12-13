مدرب توتنهام يفتح النار على فيرنر!



لندن (د ب أ)



لم يتردد أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في انتقاد الألماني تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، بعد التعادل 1-1 مع جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحل توتنهام ضيفاً على رينجرز، وهو يفتقد عدداً كبيراً من عناصره الأساسية في اللقاء، وبدا أنه في طريقه لتلقي خسارته الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، عقب تأخره بهدف عن طريق حمزة إيجمان، لاعب رينجرز، في الدقيقة 47، وسط فرحة طاغية من جماهير الفريق الأسكتلندي التي احتشدت في مدرجات ملعب «أيبروكس ستاديوم».

وكان بوستيكوجلو، الذي سبق له تدريب فريق سيلتك، الغريم التقليدي لرينجرز، دفع بالسويدي ديان كولوسيفسكي قبل انطلاق الشوط الثاني بدلاً من فيرنر، الذي ظهر بشكل متواضع للغاية في الشوط الأول.

وتكفل كولوسيفسكي بدور المنقذ لتوتنهام، بعدما أحرز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 75، إثر متابعته تمريرة حاسمة من البديل الآخر دومينيك سولانكي.

ورفع توتنهام، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة القارية، رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، متأخراً بفارق الأهداف خلف جلاسكو، صاحب المركز الثامن، المؤهل لدور الـ16 مباشرة في البطولة.

ويرى بوستيكوجلو أن فريقه حصل على «نقطة مهمة»، ولكنه شعر بالإحباط من مستوى فيرنر المعار للفريق من لايبزج الألماني.

وصرح بوستيكوجلو عندما سئل عن استبدال فيرنر في فترة الاستراحة بين الشوطين «نعم، فقط من الناحية التكتيكية، لم يكن يلعب بالمستوى الذي كان ينبغي أن يقدمه». وأضاف مدرب توتنهام: «هذا غير مقبول بالنسبة لي، قلت ذلك لتيمو، إنه لاعب ألماني دولي كبير، في اللحظة التي نعيشها الآن، ليس لدينا الكثير من الخيارات، أحتاج من الجميع على الأقل أن يحاولوا تقديم أفضل ما لديهم».

وشدد بوستيكوجلو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «نعم، الأداء الذي قدمه في الشوط الأول لم يكن مقبولا».

وقال المدرب الأسترالي: «نحن بحاجة فقط إلى أن يسهم الجميع، بما في ذلك فيرنر، لأننا لا نملك العمق الكافي لاستبعاد اللاعبين إذا لم يقدموا أداءً جيداً، نحن بحاجة إليهم للقيام بدورهم، وخاصة النجوم الكبار».

واختتم بوستيكوجلو تصريحاته قائلاً: «عندما أضع على عاتق اللاعبين الأصغر سناً واجبات ضخمة في المباريات، أتوقع مستوى قوياً من اللاعبين الكبار، ولكن ذلك لم يحدث اليوم».