الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

114 خيلاً تتنافس على 770 ألف درهم في مضمار العين

114 خيلاً تتنافس على 770 ألف درهم في مضمار العين
13 ديسمبر 2024 14:00


عصام السيد (العين)

أخبار ذات صلة
ماجد آل رضا يتألق بـ 4 ذهبيات في آسيوية القوة البدنية
ماراثون أدنوك أبوظبي.. لوحة بكل الألوان تزين شوارع العاصمة


يستضيف مضمار العين مساء السبت، حفل سباقه الرابع، ويتألف من 8 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 770 ألف درهم، تتنافس عليها 114 خيلاً، وتنطلق الأمسية في الرابعة والنصف مساء، بمشاركة 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة «راجح»، و«أنفة»، و«نمر».
ويقود «لطام»، و«ساري»، و«زاجر الوثبة» ترشيحات الشوط الثاني «قوائم» لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، فيما تشارك في الشوط الثالث للتكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، 15 من الخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، أبرزها «فرحان»، و«وسام»، و«عمار».
ويشهد الشوط الرابع البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مشاركة 15 من الخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1800 متر، تبرز منها «وتيرة»، و«مارد البحر»، و«ساجر».
ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم 15 من الخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق أبرزها «نايف»، و«نجيب»، و«كيرا دو فاوست»، وبمشاركة 15 من الخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، في مقدمتها «شماس»، و«نوفل الوثبة»، و«نايفة»، يشتد التنافس في الشوط السادس لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 40 ألف درهم.
ويبرز كل من «اكليل عذبة»، و«جاب مبروكة»، و«جاب أوقات»، وفي تحدي الشوط السابع لمسافة 1000 متر المخصص للخيول في عمر 4 سنوات، وما فوق «شروط»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً.
وخصص الشوط الثامن والختامي لمسافة 1000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، لمشاركة 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «المنيفة»، و«النينو»، و«البطحة».

الإمارات
أبوظبي
العين
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
ماجد آل رضا يتألق بـ 4 ذهبيات في آسيوية القوة البدنية
الرياضة
ماجد آل رضا يتألق بـ 4 ذهبيات في آسيوية القوة البدنية
اليوم 14:30
ماراثون أدنوك أبوظبي.. لوحة بكل الألوان تزين شوارع العاصمة
الرياضة
ماراثون أدنوك أبوظبي.. لوحة بكل الألوان تزين شوارع العاصمة
اليوم 14:30
ليفركوزن يعزف على «أوجاع» البايرن!
الرياضة
ليفركوزن يعزف على «أوجاع» البايرن!
اليوم 14:21
114 خيلاً تتنافس على 770 ألف درهم في مضمار العين
الرياضة
114 خيلاً تتنافس على 770 ألف درهم في مضمار العين
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©