ماجد آل رضا يتألق بـ 4 ذهبيات في آسيوية القوة البدنية



دبي (الاتحاد)



اختتم منتخبنا الوطني للقوة البدنية مشاركته في بطولة آسيا التي أقيمت أوزبكستان، بتحقيق ماجد آل رضا الميدالية الذهبية في منافسات البنش بريس لوزن 74 كجم، التي تعتبر الذهبية الشخصية الرابعة له هذا الحدث القاري، في إنجاز إماراتي متميز.

ونجح آل رضا من التفوق على لاعبي 8 منتخبات آسيوية في فئته، وتمكن من الفوز بعد منافسات قوية مع لاعبي آسيا، بعد أن رفع 167.5 كجم، بينما في المجموع العام حقق 585 كجم.

وثمّن اللاعب الجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي في تطوير رياضة القوة البدنية، ما ساهم بنجاح المنتخب من نيل حصاد وفير في هذه النسخة بلغ 14 ميدالية ، ودعم وجهود محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة القوة البدنية، مما قاده لنيل رابع ميدالية ذهبية اسيوية.

وأشار آل رضا إلى أنه يطمح إلى المشاركة في بطولة العالم، والمنافسة على تحقيق إنجاز جديد، بالرغم من قوة البطولة وصعوبتها، لكنه يثق بنفسه على تعزيز الفوز الآسيوي بفوز عالمي، خصوصاً أنه يتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسيرته.