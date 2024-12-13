ماراثون أدنوك أبوظبي.. لوحة بكل الألوان تزين شوارع العاصمة



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم السبت منافسات ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 33 ألف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة العدائين العالمين والمحترفين، وعموم فئات المجتمع الذين سيجسدون أكبر مشاركة رياضية مجتمعية على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية السادسة للماراثون الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وستكون البداية مع سباق الماراثون لمسافة 42.195 كم، وسباق نفس المسافة (تتابع) لمشاركين اثنين تمام الساعة 06:00 صباحاً، حيث يبدأ السباقان من المقر الرئيس لشركة أدنوك على شارع الكورنيش، وسيمر العداؤون عبر أبرز معالم أبوظبي، بما في ذلك مسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، ومركز التجارة العالمي، قبل الوصول إلى خط النهاية عند برج أدنوك، وينطلق سباق 10 كم الساعة 06:30 صباحاً، في حين ينطلق سباق مسافة الـ 2.5 كم الساعة 08:45 صباحاً، وسباق مسافة 5 كم الساعة 09:30 صباحاً، دعماً لمجتمع رياضي مثقف وتعزيزاً لنمط الحياة الصحية، وانطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك على تبني الممارسات الرياضية والإيجابية، والحد من المعوقات الصحية.

ويفوق مجموع الجوائز المالية 300 ألف دولار، حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كم، 50 ألف دولار، كما تنال بطلة النخبة 50 ألف دولار أيضاً، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات، بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز سباق الـ 10 كم.



وستفتح قرية ماراثون أدنوك أبوظبي أبوابها في الحديقة خلف برج أدنوك من الساعة 4 فجراً وحتى 2 ظهراً، حيث تتضمن أجنحة كافة للرعاة والداعمين للحدث العالمي، وستقام فيها حصص للياقة البدنية واليوغا، والعديد من التمارين الرياضية بجانب مناطق ترفيهية للأطفال، إضافة للفرق الموسيقية والعروض الفنية.

ويحظى ماراثون أدنوك أبوظبي 2024 بدعم مجموعة مميزة من الجهات الراعية، بمن فيهم أدنوك، نايكي، تدوير، الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، مدينة برجيل الطبية، دائرة الصحة، فيتامين ويل، مياه العين، نيرفانا للسفر والسياحة، المسعود للسيارات - وكيل نيسان، المسعود لتأجير المعدات، بركات، أرينا، رود ترانزيت، جريت أند تونيك، جي يو، وفلبينو تايمز.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بنخبة العدائين العالميين المشاركين الذي أقيم في قرية الماراثون امس الأول، أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة التنموية التي تجمع المجلس وأدنوك، والتي أثمرت عن ماراثون أدنوك أبوظبي الذي يجسد أبهى الصور والمشاهد الحضارية لمجتمع الإمارات بمكوناته كافة، ويرسخ نهج الدولة في تعزيز الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية التي تنشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض زايد، وتعكس أيضاً نهج المحبة والسلام والوئام في تعايش جميع الثقافات في موطن العطاء والتقدم.

ورحّب العواني بنخبة العدائين المشاركين في النسخة السادسة من هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الدولية على أجندة الأحداث الرياضية التي تحتضنها دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص.



من جانبه، قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «يؤكد ماراثون أدنوك أبوظبي عاماً بعد عام مكانته الراسخة كأحد أهم سباقات الماراثون الدولية التي تستقطب مشاركة أبرز العدائين في العالم، وأهميته كفعالية رياضية مجتمعية تتيح المشاركة للأفراد وفئات المجتمع كافة. ويعكس هذا الحدث التزامنا المستمر ببناء وتعزيز الشراكات التي تشجع نمط الحياة الصحي، وممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية. ونتطلع إلى الترحيب بالمشاركين كافة، والمساهمة معاً في نجاح وتميز النسخة الجديدة من الماراثون».

وبدروه، قال لوكا أونوفريو،، مدير مشروع، الفعاليات الجماهيرية في آر سي إس للرياضة والفعاليات: «نسعى دوماً إلى تحسين الفعالية، حيث قمنا في نسخة هذا العام بجميع التحضيرات اللازمة لتوفير تجربة ماراثون مميزة لا تنسى للجميع، ولا سيما مع مشاركة أكثر من 33 ألف عداء وعداءة، ونخبة من أقوى الرياضيين. ونهدف إلى إلهام الأفراد لاعتماد نمط حياة نشط وصحي».

وقال المتسابق الإثيوبي المحترف تشالا كيتيما المشارك في الماراثون: «سعيد جداً بفرصة المشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي، وأنا على أتم الاستعداد لخوض السباق، والسعي لتحقيق رقم قياسي شخصي جديد، وخاصة مع الأجواء المميزة، والتنظيم رفيع المستوى هنا».

وقالت المتسابقة الأريتيرية كاثرين أمانانج أولي، والمحترفة في سباقات نصف الماراثون، والتي تشارك في أول سباق ماراثون لها يوم السبت: «أشكركم على دعوتي للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي، وأعتقد بأنه ينتظرني تحدٍ مختلف، لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها بسباق مسافة الماراثون، ولكنني حرصت على الاستعداد الجيد، ولن أفوت هذه الفرصة لكي أثبت قدراتي».