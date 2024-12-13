سان جيرمان يدخل «امتحان ليون» بعد «إحياء الأمل»!

باريس (أ ف ب)



بعد إحياء آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يدخل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مباراته مع ضيفه ليون الأحد في المرحلة الخامسة عشرة، بهدف الابتعاد أكثر بالصدارة قبل مواجهة أخيرة هذا العام مع ملاحقه موناكو.

ويختم نادي العاصمة عام 2024 بثلاث مباريات، بينها اثنتان في الدوري، وثالثة في الكأس مع لنس، قبل أن يفتتح العام الجديد بمواجهة ثانية مع موناكو، لكن هذه المرة في نهائي الكأس السوبر في قطر.

وكان سان جيرمان قد عزز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من دوري الأبطال عبر التصفيات، بعد فوزه الكبير على مضيفه سالزبورج النمساوي 3-0 في الجولة السادسة، لكنه تراجع إلى المركز الـ25 غير المؤهل، بعد انتهاء بقية المباريات.

مع ذلك، تبقى حظوظه قائمة قبل مواجهة على أرضه مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يعيش أسوأ أيامه، ثم خارج أرضه مع شتوتجارت الألماني في يناير المقبل.

ويأمل باريس سان جيرمان «34 نقطة» في تجديد فوزه على ليون «25» للمرة الرابعة توالياً والثالثة في الدوري، والابتعاد بالصدارة، في حال تعثّر ملاحقَيه المباشرين مرسيليا وموناكو.

لكن ليون يعيش هو الآخر أفضل أيامه، وقد وصلت سلسلة مبارياته المتتالية من دون خسارة إلى تسع، من بينها خمسة انتصارات آخرها على أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

ويعود فوز ليون الأخير على سان جيرمان، إلى فبراير 2023، حين تغلب على فريق العاصمة في ملعب بارك دي برانس بهدف نظيف عبر برادلي باركولا، لاعب سان جيرمان الحالي الصائم عن التهديف لخمس مباريات متتالية في مختلف المسابقات، على الرغم من احتلاله المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري (10) بفارق هدف عن الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل.

وسيكون ديفيد السلاح الأبرز لليل في مواجهة صعبة مع مرسيليا السبت، إذ فاز الفريق الجنوبي في مبارياته الثلاث الأخيرة، من بينها على ضيفه موناكو 2-1 في المرحلة الـ13.

لكن تطوّر فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي يحتاج إلى مزيد من العمل على أرضه، إذ لم يحصل مرسيليا سوى على 8 من أصل 18 نقطة هناك، علماً أنه جمع 29 نقطة حتى الآن في البطولة.

في المقابل، لا يحمل الضيف ليل تاريخاً جيداً في استاد فيلودروم، إذ اكتفى بفوز واحد من آخر 14 زيارة «خسر 8 مباريات وتعادل في 5»، كما عجز عن التسجيل في خمس من هذه المواجهات.

مع ذلك، وصلت سلسلة اللاهزيمة في الدوري هذا الموسم إلى عشر مباريات متتالية، والفوز يعني أنه سيتعادل مع مرسيليا بالنقاط، كما مع موناكو في حال خسارته أمام مضيفه رينس.

تعرض فريق الإمارة لضربة معنوية في خسارته الثقيلة أمام مضيفه أرسنال الإنجليزي ثلاثية نظيفة ضمن دوري الأبطال، والخسارة هي ثالثة في آخر أربع مباريات.