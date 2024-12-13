أنشيلوتي يحدد موقف مبابي من نهائي كأس القارات



أنور إبراهيم (القاهرة)



حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على أن يضع النقاط فوق الحروف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة رايو فايكانو «السبت» في إطار «الجولة 17» للدوري الإسباني «الليجا».

وفي البداية، أكد أن المباراة صعبة في هذا التوقيت من الموسم، مشيراً إلى أن الفريق المضيف يلعب كرة جيدة، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تخطي هذه العقبة.

وقال أنشيلوتي إن إصابة الفرنسي كيليان مبابي ليست خطيرة، ولكنه لن يلعب غداً، ومن الممكن أن يكون جاهزاً في مباراة كأس كأس القارات في قطر، وسنرى مدى إمكانية مشاركته، ولو في جزء من المباراة.

وعن الفرنسي إدواردو كامافينجا العائد من الإصابة، قال أنشيلوتي: إنه جاهز لمباراة الغد بعد أن شفي تماماً، وأشاد بدوره المهم في وسط الملعب، وفي تنفيذ تعليماته، بفضل نشاطه وجهده الوافر.

وأشاد أنشيلوتي أيضاً بالفرنسي الثالث أوريليان تشواميني الذي يقوم بدور المنقذ للفريق باللعب قلباً للدفاع، وهو غير مركزه الأصلي متوسط ميدان، وقال إنه قدم أداءً جيداً أمام أتالانتا وجيرونا.

وأبدى أنشيلوتي سعادته بالمستوى الذي ظهر به قلب الدفاع الشاب أسينسيو خريج أكاديمية ريال مدريد، وقال: «من حسن حظنا أخيراً وجدنا لاعباً نستطيع أن نثق به في هذا المركز الحساس، في ظل غياب البرازيلي إيدرميليتاو بسبب الإصابة.

وكلما جاءت سيرة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لا يتردد أنشيلوتي في الإشادة به، والقول إنه أفضل لاعب في العالم، مثمناً تواضعه الشديد وعدم غروره، وقال إنه جاهز لمباراة رايو فايكانو.

ولما كان النجم الإنجليزي جود بيلينجهام يبذل جهداً كبيراً خلال المباريات، ويتحرك في كل مكان، ويجيد التمرير السليم وتسجيل الأهداف، سأل أحد الصحفيين أنشيلوتي عما إذا كان يعتبر بيلينجهام قائداً مثالياً للفريق، فوجئ المدير الفني بالسؤال، وقال: لا أعرف، ولكنه على أية حال لاعب مهم جداً بفضل أدائه الرائع والتزامه، ويحظى بتقدير وحب كل زملائه .

وإعترف أنشيلوتي بأن تدوير اللاعبين أمر في غاية الأهمية، ولكنه تساءل: ماذا تفعل عندما لا يكون لديك إلا 14 أو 15 لاعباً فقط جاهزين، والباقي غير متاح بسبب الإصابات؟

وعن عدم حصول المهاجم البرازيلي الشاب إندريك على دقائق كافية في المباريات، قال أنشيلوتي: أندريك لاعب شاب صغير السن والوقت أمامه للتعلم ولصقل موهبته، ولابد أن أفكرفي الوقت المناسب للدفع به في المباريات، حتى لا أحرقه، وعليه أن يتحلى بالصبر.