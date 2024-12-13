نيمار يخطط لـ«مونديال» رابع !



أنور إبراهيم (القاهرة)



في حوار حصري لبرنامج «بارتولي تايم» على شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، ويذاع رسمياً الأحد، تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن سنوات تألقه في برشلونة وباريس سان جيرمان، والتحدي الجديد الذي يخوضه مع الهلال السعودي، والذي عرقلته الإصابات، واسترجع شريط الذكريات واللحظات المهمة على امتداد مسيرته الكروية، مروراً بالحديث عن إصاباته المتكررة، وانتهاءً بطموحاته بالنسبة لمستقبله مع منتخب بلاده.

وأكد نيمار رغبته في العودة إلى أفضل مستوى له، من أجل إمكانية المشاركة مع منتخب «السامبا» في «مونديال 2026» بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيكون عمره وقتها 34عاماً.

وقال النجم الدولي البرازيلي «128 مباراة دولية - 79هدفاً»: كأس العالم هدف لكل اللاعبين، ولعبت 3 كؤوس عالم، وبالطبع أرغب في أن أخوض المغامرة الرابعة في هذه البطولة الأهم، ولهذا يجب أن أركز على هذا الهدف، وأن أستعد له جيداً من الآن مع الهلال حتى أعود إلى «الفورمة» التي تؤهلني للمشاركة بإيجابية.

وكانت آخر مشاركة لنيمار في كأس العالم بقطر 2022، انتهت بخروج «السامبا» من دور الثمانية، حيث خسر من كرواتيا بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1.

وفي مونديال 2018 بروسيا، خسر منتخب البرازيلي 1-2 من بلجيكا في دورالـ16. أما أول مونديال شارك فيه نيمار، فكان في البرازيل وسط جماهير بلاده، ولكنه لم يكن محظوظاً على الإطلاق، إذ تعرض لإصابة خطيرة في ظهره، وغادر بعدها ولم يشارك في فضيحة خسارة «السامبا» من منتخب ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، كما غاب عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام هولندا والتي انتهت بفوز«البرتقالي» 3- صفر.