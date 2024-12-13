بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء تنافسية متميزة، انطلقت منافسات اليوم الأول من الجولة الخامسة والنهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المُخصصة لفئة البدلة في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.

وأقيمت في اليوم الأول منافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهدت تألقاً من اللاعبين واللاعبات، حيث تميزت النزالات بالقوة والتكافؤ، وكان كل نزال بمثابة اختبار لقدرات اللاعبين الذين قدّموا مستويات متميزة، ما يعكس الجاهزية العالية والتحضيرات المكثفة التي خاضوها استعداداً لهذه الجولة الحاسمة.



وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة النهائية، نجح نادي بني ياس في صدارة المنافسات، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، وأكاديمية M.O.D المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، بالمستوى الاستثنائي للبطولة، لافتاً إلى أن الجولة النهائية تجسّد خلاصة العمل الجاد طوال الموسم، وتعكس تفاني اللاعبين وشغفهم بالتطور المستمر في مختلف جوانب اللعبة.

وقال: «استمتعنا بنزالات تجسّد قوة الأداء وروح التحدي، في فئات الكبار والأساتذة والشباب، حيث قدّم اللاعبون مستويات مذهلة من المهارة والخبرة التي تعكس مكانتهم لأن يكونوا قدوة رياضية للأجيال الصاعدة».

وأكّد الظاهري أنّ البطولة في نسختها الأولى نجحت في تشكيل منصة بارزة ومحطة رئيسية، في رحلة إعداد جيل من الأبطال الذين يحملون تطلعات الوطن وآماله، والقادرين على رفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية.

من جانبه، قال فهد الحوسني، ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تعكس مدى التطوّر الذي وصلت إليه الرياضة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وخاصة لرياضة الجوجيتسو، بوصفها واحدة من أهم الرياضات التي تجمع بين فئات المجتمع المختلفة، وغدت اللعبة ثقافة مجتمع تنشر قيم الشجاعة والانضباط، والتفاني، والعمل الجماعي والصبر والتحمل».



وقال ريبامار سانتياجو، مدرب نادي بني ياس: «بطولة خالد بن محمد بن زايد رفعت مستوى التحدي أمام جميع الأندية، وهي تجمع نخبة اللاعبين في أجواء تنافسية تعكس الاحترافية والتنظيم المتميز، وفخورون بالمشاركة في البطولة التي تمثل ختاماً مثالياً لموسم رياضي حافل».

وأضاف: «يشارك نادي بني ياس بـ328 لاعباً ولاعبة على مدار 3 أيام، ولاعبونا قدموا اليوم أداءً استثنائياً والنزالات كانت اختباراً حقيقياً لمهاراتهم، ومستوى المنافسة يدفعنا دائماً لتطوير استراتيجياتنا وتحسين أدائنا، ومتحمسون لمواصلة الأداء المتميز خلال الأيام القادمة، ونتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج».

بدوره، قال محمد خميس الفارسي، لاعب نادي الوحدة (حزام بنفسجي)، والفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 69 كجم: «الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها في الإعداد لهذه البطولة، والتي تميزت بمستوى تنافسي عالٍ يرفع من قيمة الإنجاز، وأشكر نادي الوحدة وكل من دعمني لبلوغ هذا النجاح، وأتطلع إلى استثمار الإنجاز لحصد المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة».