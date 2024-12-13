الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ماسة عدنان» تهدي «إسطبلات الوثبة» لقب سباق السيدات

«ماسة عدنان» تهدي «إسطبلات الوثبة» لقب سباق السيدات
13 ديسمبر 2024 19:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
قرعة متوازنة في كأس رئيس الدولة للخيول


أهدت الفارسة ماسة عدنان، إسطبلات الوثبة لقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل الذي أقيم بقرية بوذيب للقدرة، ونظمه اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 127 فارسة.
وتمكنت البطلة من انتزاع اللقب على صهوة «رانجار» قاطعة المسافة الكلية للسباق بزمن 3:35:40 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.90 كلم في الساعة، فيما حلت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة «باراكا الجيدو» لإسطبلات المغاوير مسجلة 3:35:45 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة هند خالد الرضا على صهوة «بوليو اوزو» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن 3:35:46 ساعة.
وشهد السباق تنافساً قوياً منذ انطلاقته حيث ظلت الفوارق بين الفارسات ضئيلة، ما جعل المنافسة مفتوحة حتى الأمتار النهائية من المرحلة الأخيرة، ليكون الحسم من الفارسة المحنكة ماسة عدنان بفارق ثوانٍ عن الوصيفة وصاحبة المركز الثالث.
وشهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.
وتختتم فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة صباح «السبت» بسباق العمالقة، وهو أيضا لمسافة 100 كلم «70 كلج»، ويتألف من 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.10 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.
وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20.20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.
وتشهد القرية سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للقدرة
قرية بوذيب للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
.
اقتصاد
«القابضة» تُصدر تقريراً حول تدفُّقات رأس المال
اليوم 20:01
سوق أبوظبي العالمي
اقتصاد
شراكة بين «أبوظبي العالمي» و «شارع بكين المالي» لتعزيز التعاون المشترك
اليوم 20:00
«غرفه الفجيرة» تبحث تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال البيلاروسي
اقتصاد
«غرفه الفجيرة» تبحث تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال البيلاروسي
اليوم 19:58
تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة
اقتصاد
تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©