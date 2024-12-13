تعرف على قرعة تصفيات أوروبا لـ«مونديال 2026»



باريس (أ ف ب)



تلعب فرنسا وصيفة كأس العالم 2022، مع أوكرانيا، أيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 2026» في كرة القدم، في حال بلوغها نصف نهائي دوري الأمم على حساب كرواتيا، وذلك وفقاً للقرعة التي سحبت في زيورخ السويسرية مقر الاتحاد الدولي (الفيفا).

ولا تزال هوية المنافسين في جميع المجموعات غير مكتملة المعالم بعد، إذ يعتمد ذلك على نتائج ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل.

إذا خرجت فرنسا من دوري الأمم على يد كرواتيا في ربع النهائي، تنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات المونديالية، مع التشيك، مونتينيجرو، جزر فارو وجبل طارق.

قال مدرب فرنسا ديدييه ديشيامب الذي قاد بلاده إلى لقب 2018 «لدينا سبعة خصوم محتملون بمزايا مختلفة، أصبحنا نعرف أكثر، لكن لا نعرف كل شيء، من المعقد فهم القرعة، الرؤية أقل لكن الأساس هو التكيف».

أبطال أوروبا الحاليون إسبانيا، الذين فازوا أيضاً بنسخة دوري الأمم الأخيرة، سيكونون في المجموعة الخامسة مع تركيا، جورجيا وبلغاريا إذا فازوا على هولندا في ربع النهائي.

الفريق الخاسر في مباراة إسبانيا وهولندا سيلعب في المجموعة السابعة مع بولندا، فنلندا، ليتوانيا ومالطا.

وستُقام المباريات بين مارس ونوفمبر من العام المقبل، حيث يتأهل الفائزون في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وسيحصل الوصيف في كل من المجموعات الـ12 على فرصة ثانية عبر سلسلة من المباريات الفاصلة، إذ تشارك أوروبا بـ16 منتخباً من أصل 48.

فيما يأتي نتيجة القرعة:

- المجموعة الأولى: الفائز بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورج

- المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو

- المجموعة الثالثة: الخاسر بين البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم، اليونان، أسكتلندا، بيلاروسيا

- المجموعة الرابعة: الفائز بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، أوكرانيا، أيسلندا، أذربيجان

- المجموعة الخامسة: الفائز بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، تركيا، جورجيا، بلغاريا

- المجموعة السادسة: الفائز بين البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم، المجر، جمهورية أيرلندا، أرمينيا

- المجموعة السابعة: الخاسر بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا

- المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: الخاسر بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا

- المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليشتنشتاين

- المجموعة الحادية عشرة: إنجلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا

- المجموعة الثانية عشرة: الخاسر بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، جمهورية التشيك، مونتينيجرو، جزر فارو، جبل طارق