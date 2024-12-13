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الرياضة

رواندا تطلب استضافة «الفورمولا-1»

رواندا تطلب استضافة «الفورمولا-1»
13 ديسمبر 2024 21:02

 
كيجالي (أ ف ب)

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تتقدم رواندا بعرض لاستضافة سباق جائزة في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في العاصمة كيجالي، وفقاً لما أعلن الرئيس بول كاجامي.
تسعى الدولة الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى بنشاط لتنفيذ خطط استضافة جائزة كبرى لـ «الفورمولا-1»، بهدف إعادة السباق إلى أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1993.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البلاد الأوسع لاستخدام الرياضة لتعزيز النمو الاقتصادي، زيادة السياحة.
وقال كاجامي خلال افتتاح الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) في كيجالي «يسعدني أن أعلن رسميا أن رواندا تتقدم بعرض لإعادة السباقات إلى أفريقيا من خلال استضافة سباق جائزة الفورمولا-1».
ورحب الزعيم الرواندي بانعقاد الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات في القارة الأفريقية، واصفاً ذلك بأنه «خطوة مهمة».
وأضاف أن هذا الحدث يمثل «هدف صناعة رياضة السيارات للتواصل المباشر مع الجماهير والسائقين الطموحين في أفريقيا».
في أغسطس، أكدت إدارة فورمولا واحد وجود محادثات مع رواندا بشأن استضافة جائزة كبرى، حيث وصف الرئيس التنفيذي الإيطالي ستيفانو دومينيكالي البلاد بأنها خيار «جدي».
وسيكون هذا الإعلان خبراً ساراً لأحد أكبر نجوم الرياضة، البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.
دعا هاميلتون منذ فترة طويلة إلى إقامة محطة إفريقية في جدول سباقات الفورمولا-1، وأعلن دعمه لخطط رواندا في أغسطس، واصفاً البلاد بأنها «واحدة من أماكني المفضلة».
وقال هاميلتون لشبكة «إي أس بي أن»: «إنه أمر رائع أنهم متحمسون للحصول عليه (السباق)».

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
رواندا
كيجالي
هاميلتون
الاتحاد الدولي للسيارات
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