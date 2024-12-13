الهلال السوداني ينشد «التأهل المبكر» في «أبطال أفريقيا»



الجزائر (أ ف ب)



ينشد الهلال السوداني مواصلة انتصاراته، والتأهل إلى ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم صعوبة مضيفه مولودية الجزائر الجزائري، عندما يلتقيان السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما يتواجه الترجي التونسي وبيراميدز المصري في مباراة «فض الشراكة»، وتأجلت مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب وشباب بلوزداد الجزائري.

شكل الهلال المفاجأة السارة هذا الموسم، بعدما استحق صدارة المجموعة الأولى بفوزين على يونج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ويتطلع إلى مواصلتها، عندما يحل ضيفاً على مولودية على ملعب «5 يوليو» في العاصمة.

وعزا المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينجيه نجاح فريقه إلى تفاني لاعبيه «علينا الاستفادة من هاتين المباراتين لمواصلة تحسين الأداء، مواجهتنا المقبلة ضد مولودية الجزائر ستكون صعبة».

ويقدم الفريق السوداني مستوى مميزاً يتلاءم مع إمكاناته، بوجود لاعبين مميزين أبرزهم الموريتاني جيسوما فوفاني إلى جانب المهاجم محمد عبد الرحمن «غربال» وياسر مزمل.

ويسعى المولودية إلى الاستفادة من أرضه لخطف صدارة المجموعة، بعد جمع أربع نقاط خلال الجولتين السابقتين، عبر الاستفادة من قوة هجومية يقودها الثنائي الدولي السابق أندي ديلور وزكريا دراوي، وبإشراف المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

ويرفع كل من مازيمبي (نقطة) ويونج أفريكانز (صفر) شعار استعادة التوازن عندما يتواجهان في لوبومباشي.

وتتصدر قمة المجموعة الرابعة المشهد، حيث يأمل كل من الترجي التونسي وضيفه بيراميدز المصري إلى قطع خطوة نحو دور الثمانية عندما يتواجهان على ملعب حمادي العقربي في رادس، ويتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط في الصدارة.

وكان بطل الدوري التونسي قد أهدر نقطتين بتعادله مع مضيفه ساجرادا الأنجولي، مما أثار حفيظة المدرب الروماني لورنتسيو ريجيكامف بسبب مستوى الفريق، حث أشار إلى أن الأداء لم يكن بالمستوى المتوقع، مما أثار تساؤلات حول جاهزية الفريق. وأضاف المدرب «أثق في تطور أداء الفريق خلال المباراة المقبلة، وأنا على دراية بقدرات اللاعبين وليس لدي أي شكوك في إمكانية تحسين أداء الفريق».

وفيما لا يعاني فريق «باب سويقة» من غيابات مؤثرة، فإن بعض عناصر بيراميدز تعاني الإصابات، حيث بات مستبعداً لحاق كل من محمد رضا بوبو والمدافع البوركيني بلاتي توريه بسبب الإصابة وأسامة جلال بداعي المرض، وأحمد توفيق الذي تعرض لكسر في الأنف.

ويلعب الأحد ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي بضيافة دجوليبا المالي.

ويسعى ممثلا المغرب الرجاء البيضاوي والجيش الملكي إلى العودة بنتائج إيجابية، عندما يخوض كل منهما رحلة شاقة.

ويحل الرجاء ضيفاً ثقيلاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا، بينما يلتقي الجيش مع مضيفه مانييما أونيون من الكونغو الديمقراطية.

ويعي الرجاء صعوبة مهمته، ولا سيما أن صن داونز أجرى تغييراً فنياً بتعيين المدير الفني السابق للترجي البرتغالي ميجيل كاردوسو مدرباً جديداً للفريق بدلاً من مانكوبا مانجيتي.

وعانى صن داونز من الفشل في تحقيق الفوز في الجولتين السابقتين برغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، بينهم ستة دوليين.

ويدرك بطل المغرب في الموسم السابق والطامح لاستعادة اللعب القاري للمرة الأولى منذ 1999، أنه أمام مهمة شاقة جداً على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ورغم ذلك يأمل فريق المدرب ريكاردو سابينتو العودة بالنقاط الثلاث والخروج من قاع ترتيب المجموعة الثانية.

واستعاد الرجاء مهاجمه يونس النجاري بعد شفائه من الإصابة، ليشكل إضافة للتشكيلة الساعية لتحقيق فوز أول على المستوى القاري هذا الموسم.

في المقابل، ينشد «الزعيم» المغربي الابتعاد في الصدارة برغم خوضه رحلة صعبة إلى كينشاسا، لمواجهة مانييما.

وأقر مدرب «العسكري» الفرنسي أوبير فيلو بصعوبة المنافسة، مشيراً إلى أن الحسابات ستكون في غاية التعقيد لغاية آخر جولة، وتابع «تنتظرنا مباراة صعبة أمام مانييما الذي تعادل في مباراتين، لا مجال للخطأ وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على التألق، أعتقد أنها المجموعة الأقوى على الإطلاق، وتفرض تعاملاً خاصاً مع كل المباريات».

ويستعيد الجيش خدمات لاعبه المخضرم العربي الناجي، إلا أنه يفتقد الحارس الدولي أيوب الخياطي والكونغولي الديمقراطي إينونجا باكا للإصابة، وهشام أبو سفيان لأسباب فنية.

وأرجأ الاتحاد الأفريقي القمة المرتقبة بين شباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري حامل اللقب، ضمن المجموعة الثالثة، لانشغال الفريق المصري بمسابقة كأس إنتركونتيننتال، فيما يلتقي ملعب أبيدجان الإيفواري مع ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في أبيدجان.