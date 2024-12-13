الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

13 لاعباً إماراتياً في «مونديال بناء الأجسام»

13 لاعباً إماراتياً في «مونديال بناء الأجسام»
13 ديسمبر 2024 21:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»


أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخبا ببعثة تضم 13 لاعباً، في كأس العالم لبناء الأجسام، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.
ويترأس البعثة أحمد جوهر، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهازين الفني والإداري، والحكم الدولي عبدالله جمال البلوشي، و13 لاعباً هم أيوب العمار، وخالد محمد المطوع، وراشد سالم، ومروان سليمان البلوشي، وعبد الرحمن عبيد الخاطري، وأحمد عبيد الملا، وعدنان محمد الطنيجي، وأحمد عبد الرحمن التميمي، وماجد علي رحماني، وعلي ضاوي، وطارق موسى، وعبدالله الختال ومشاري احمد.
وثمن أحمد جوهر دعم ورعاية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، خلال إعداد المنتخب للمشاركة الحالية، مبيناً أن الطموح تحقيق نتائج متميزة، رغم مشاركة أفضل المنتخبات واللاعبين من مختلف قارات العالم، وقال إن البعثة بدأت التدريبات الفنية والجسمانية، بعد وصولها إلى طوكيو بهدف الانسجام مع الوقت والمناخ في اليابان، تحت إشراف الجهازين الفني والإداري، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، مثمناً الروح الرياضية العالية للاعبين استعداداً للمنافسات العالمية.

الإمارات
اليابان
طوكيو
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
علوم الدار
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
اليوم 22:13
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
علوم الدار
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
اليوم 22:10
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
الرياضة
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
اليوم 22:00
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
الرياضة
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
اليوم 21:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©