13 لاعباً إماراتياً في «مونديال بناء الأجسام»



دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخبا ببعثة تضم 13 لاعباً، في كأس العالم لبناء الأجسام، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويترأس البعثة أحمد جوهر، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهازين الفني والإداري، والحكم الدولي عبدالله جمال البلوشي، و13 لاعباً هم أيوب العمار، وخالد محمد المطوع، وراشد سالم، ومروان سليمان البلوشي، وعبد الرحمن عبيد الخاطري، وأحمد عبيد الملا، وعدنان محمد الطنيجي، وأحمد عبد الرحمن التميمي، وماجد علي رحماني، وعلي ضاوي، وطارق موسى، وعبدالله الختال ومشاري احمد.

وثمن أحمد جوهر دعم ورعاية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، خلال إعداد المنتخب للمشاركة الحالية، مبيناً أن الطموح تحقيق نتائج متميزة، رغم مشاركة أفضل المنتخبات واللاعبين من مختلف قارات العالم، وقال إن البعثة بدأت التدريبات الفنية والجسمانية، بعد وصولها إلى طوكيو بهدف الانسجام مع الوقت والمناخ في اليابان، تحت إشراف الجهازين الفني والإداري، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، مثمناً الروح الرياضية العالية للاعبين استعداداً للمنافسات العالمية.