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الرياضة

النصر وشباب الأهلي في «قمة السلة»

النصر وشباب الأهلي في «قمة السلة»
13 ديسمبر 2024 21:35

 
علي معالي (أبوظبي)

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تشهد صالة نادي النصر مساء السبت، قمة بين النصر مع شباب الأهلي في الجولة السابعة من دوري السلة، ويتصدر «العميد» البطولة وله 12 نقطة، يليه «الفرسان» بـ 11 نقطة، ويضم كل فريق عدداً من المواهب، لتحقيق طموحات المصري حسام الوكيل مدرب النصر، والتونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي.
ويحل الوحدة ضيفاً على الشارقة في مباراة قوية، يسعى خلالها «الملك» إلى مطاردة القمة، حيث جمع الفريق 11 نقطة، في حين يبحث «العنابي» عن زيادة رصيده، بعد أن جمع 9 نقاط.
ويلتقي الوصل مع الظفرة في زعبيل، في لقاء قوي، ويتساوى الفريقان في عدد 7 نقاط، وهو ما يجعل كل منهما يبحث عن الانتصار لـ «فض الشراكة».
ويسدل الستار على مباريات الجولة باللقاء الرابع يوم بين البطائح والجزيرة، على صالة نادي البطائح بالشارقة.

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