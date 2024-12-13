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الرياضة

إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية

إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
13 ديسمبر 2024 21:58

 
بانايا (وام)

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حقق أبناء الإمارات إنجازاً لافتاً في كأس ملك تايلاند للرياضات البحرية، حيث تُوج المتسابق سلمان العوضي، بلقب البطولة بحصوله على المركز الأول في فئة نوفيس جالس، ليصبح بذلك بطل العالم في هذه الفئة، وأيضاً بطل أبطال آسيا، وتألق علي عيسى آل علي، بفوزه بكأس بطل أبطال العالم، بالإضافة إلى إحرازه المركز الثاني في فئة «واقف ناشئين»، في إنجاز يعزز التميز الإماراتي في الرياضات البحرية.
وحقق المتسابق سيف الشويهي، المركز الرابع في فئة واقف ناشئين، وحصد المركز الثاني في تصنيف بطل أبطال العالم، بينما لم يحالف الحظ محمد محسن، في فئة كبار المتسابقين، حيث اكتفى بالمركز الرابع رغم الأداء المتميز الذي قدمه.
وتعكس هذه النتائج الكفاءة العالية والروح التنافسية التي يتمتع بها أبناء الإمارات.
وأعرب جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، عن الفخر بما حققه أبطال الإمارات في كأس ملك تايلاند، مؤكداً أنهم قدموا أداءً متميزاً يعكس التطور الكبير في الرياضات البحرية الإماراتية، ويشكل حافز لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

الإمارات
تايلاند
الرياضات البحرية
اتحاد الرياضات البحرية
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