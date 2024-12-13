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الرياضة

الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»

الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
13 ديسمبر 2024 22:00

 
أبوظبي (وام)

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اعتمد الاتحاد العربي للدراجات، مشاركة 8 منتخبات عربية من بينها الإمارات في منافسات «دراجة المضمار»، في البطولة العربية من 25 إلى 28 ديسمبر الحالي بمصر.
وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، اكتمال الاستعدادات الخاصة بالمنافسات وتجهيزات المضمار، بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في الاتحاد المصري.
وأشار إلى أن القائمة المشاركة في مسابقات «دراجة المضمار»، في البطولة تضم إلى جانب الإمارات، منتخبات، مصر، والسعودية، وقطر، والجزائر، والسودان، وتونس والبحرين، موضحاً أن البطولة فرصة كبيرة للتنافس والاحتكاك وتطوير القدرات لدراجي المنتخبات العربية، بما يعزز حضورهم القوي في المنافسات العالمية.

الإمارات
مصر
الدراجات
الاتحاد العربي للدراجات
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