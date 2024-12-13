السبت 14 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي.. «سوبر 7»

شباب الأهلي.. «سوبر 7»
13 ديسمبر 2024 22:32

علي معالي (دبي)


حافظ شباب الأهلي على لقب «كأس سوبر إعمار»، بالفوز على الوصل 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «السوبر السابع».
سجل لشباب الأهلي، جويلهرم دا سيلفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ولوكا ميليفوجوفيتش في الدقيقة 53، وأحرز للوصل نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وليما في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وحضر المباراة جمهور كبير ملأ مدرجات استاد نادي النصر في دبي.

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
النصر وشباب الأهلي في «قمة السلة»

شارك في مراسم التتويج عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار، وطلال الشنقيطي، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وأحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وشركة الوصل لكرة القدم.
غابت الخطورة من الفريقين خلال أول نصف ساعة من أحداث الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط ينطلق «الفرسان» بهجمة سريعة، يترجمها جويلهرم دا سيلفا إلى الهدف الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول الوصل السيطرة على منطقة الوسط، مع تحركات فابيو ليما في العمق، وحصل كارتابيا على ضربة حرة، ترجمها لوكا ميليفوجوفيتش إلى الهدف الثاني لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 53، وقلص الوصل الفارق بهدف نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، يسجل ليما هدف التعادل للوصل في الدقيقة 98 من ضربة جزاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي.

 

كأس السوبر
شباب الأهلي
الوصل
دبي
نادي النصر
رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
سعود بن صقر يشهد حفل «نورديك لايتس» للموسيقى الفنلندية في رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد حفل «نورديك لايتس» للموسيقى الفنلندية في رأس الخيمة
14 ديسمبر 2024
كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية
الأخبار العالمية
كندا تهدد برد قوي إذا فرضت أميركا رسوما جمركية
اليوم 23:54
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي 2025
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي 2025
اليوم 23:35
منشأة صناعية في ألمانيا
الأخبار العالمية
رصد طائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت عسكرية في ألمانيا
اليوم 23:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©