شباب الأهلي.. «سوبر 7»

علي معالي (دبي)



حافظ شباب الأهلي على لقب «كأس سوبر إعمار»، بالفوز على الوصل 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «السوبر السابع».

سجل لشباب الأهلي، جويلهرم دا سيلفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ولوكا ميليفوجوفيتش في الدقيقة 53، وأحرز للوصل نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وليما في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وحضر المباراة جمهور كبير ملأ مدرجات استاد نادي النصر في دبي.

شارك في مراسم التتويج عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار، وطلال الشنقيطي، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وأحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وشركة الوصل لكرة القدم.

غابت الخطورة من الفريقين خلال أول نصف ساعة من أحداث الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط ينطلق «الفرسان» بهجمة سريعة، يترجمها جويلهرم دا سيلفا إلى الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الوصل السيطرة على منطقة الوسط، مع تحركات فابيو ليما في العمق، وحصل كارتابيا على ضربة حرة، ترجمها لوكا ميليفوجوفيتش إلى الهدف الثاني لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 53، وقلص الوصل الفارق بهدف نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 58، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، يسجل ليما هدف التعادل للوصل في الدقيقة 98 من ضربة جزاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي.