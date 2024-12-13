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الرياضة

الشارقة والوحدة.. «قمة العاشرة»

الشارقة والوحدة.. «قمة العاشرة»
14 ديسمبر 2024 01:39

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تنطلق اليوم «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، حيث يلتقي عجمان مع العروبة، ويستضيف بني ياس فريق البطائح، وتشهد السهرة قمة اليوم الأول بين الشارقة والوحدة، فيما يلعب غداً النصر مع خورفكان، ودبا الحصن مع كلباء، وفي السهرة، اللقاء المرتقب بين الجزيرة والعين، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، على أن تقام مباراة شباب الأهلي والوصل يوم الثلاثاء المقبل.
وتعد مواجهة عجمان والعروبة مهمة للفريقين، لاسيما أنهما من بين فرق القاع، حيث يحتل عجمان المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، في حين يأتي العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط، ويسعى «البرتقالي» لحصد النقاط الثلاث، من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، ولا يختلف الحال بالنسبة للعروبة.
وتجمع المباراة الثانية بين بني ياس وضيفه البطائح، وكلاهما في «منطقة الخطر» أيضاً، حيث يحتل بني ياس المركز العاشر وله 7 نقاط، في حين يقع البطائح في المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، وتعد نقاط المباراة ذات أهمية للفريقين، بحثاً عن قفزة إلى الأمام.
وفي «قمة المساء» يكون الحوار بين «أهل القمة»، حيث يتربع الشارقة على صدارة جدول الترتيب وله 24 نقطة، ويريد الحفاظ على القمة، والمضي بثبات نحو اللقب، في حين أن الوحدة يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر، ويمني النفس بتعطيل الشارقة وتقليص الفارق، لاسيما أن نقاط المباراة مضاعفة في دائرة المنافسين على القمة.
ولم يخسر الشارقة إلا مباراة واحدة من بين 9 مباريات، في حين حقق الفوز 8 مرات، وكذلك خسر الوحدة مباراة واحدة، وفاز في 5 مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات.

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