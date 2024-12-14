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الرياضة

أنشيلوتي يواجه لاعباً رافقه في 3 أندية!

أنشيلوتي يواجه لاعباً رافقه في 3 أندية!
14 ديسمبر 2024 10:03

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تعد مباراة رايو فالكيانو وريال مدريد يوم السبت، في ملعب باييكاس، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، خاصة بالنسبة لخاميس رودريجيز وكارلو أنشيلوتي، إذ يعتبر الكولومبي اللاعب الوحيد الذي رافق الإيطالي في 3 أندية مختلفة، رغم أن مسيرة المدرب طويلة، وشهدت تدريبه أسماء عديدة.
وتعود بداية العلاقة بين رودريجيز وأنشيلوتي إلى عام 2014، التي انطلقت من ريال مدريد تحديداً، حيث تحول إلى لاعب أساسي تحت قيادة الإيطالي، وأسهم بـ 17 هدفاً و18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول.
ومع ذلك، كان رحيل أنشيلوتي عن «لوس بلانكوس» عام 2015 بمثابة فترة مضطربة بالنسبة لخاميس، الذي تراجع مستواه تحت قيادة أسطورة النادي زين الدين زيدان.
وبعد مرور عامين، عاد خاميس وأنشيلوتي للعمل معاً مرة أخرى، حيث نجح مدرب ريال مدريد الحالي في استقطاب الدولي الكولومبي إلى بايرن ميونيخ، وهناك استعاد مستواه في ميونيخ، حيث سجل 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في موسمه الأول في «البوندسليجا»، ومنحته ثقة أنشيلوتي الحافز للتألق مع العملاق الألماني، مما أظهر مرة أخرى الترابط بينهما. 
ومرة أخرى، قام أنشيلوتي بضم رودريجيز للعب تحت قيادته، وذلك في صفوف إيفرتون، عندما سجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال موسم 2020-2021.
غادر الرجلان إيفرتون في صيف 2021، وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي تواجدا فيها بنفس الفريق، وبعد مرور ثلاث سنوات، يواجه أنشيلوتي وخاميس بعضهما بعضاً في لقاء مرتقب للغاية.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
خاميس رودريجيز
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