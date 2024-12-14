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الرياضة

التهامي ينقذ بلد الوليد من قاع «الليجا»

التهامي ينقذ بلد الوليد من قاع «الليجا»
14 ديسمبر 2024 10:47

 
مدريد (أ ف ب)

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قاد المهاجم المغربي أنور محمد التهامي فريقه بلد الوليد إلى التخلص من المركز الأخير، بتسجيله هدف الفوز على ضيفه فالنسيا 1-0، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وسجل التهامي الهدف الوحيد في الدقيقة 20.
وهو الفوز الثالث لبلد الوليد هذا الموسم، والأول في مبارياته السبع الأخيرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير، تاركاً المركز الأخير إلى فالنسيا الذي مني بخسارته الثالثة توالياً، والتاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 10 نقاط، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين.
وتستكمل المرحلة «السبت» بلقاءات إسبانيول مع أوساسونا، وريال مايوركا مع جيرونا، وإشبيلية مع سلتا فيجو، ورايو فايكانو مع ريال مدريد، على أن تختتم «الأحد» بمباريات أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع لاس بالماس، وبرشلونة مع ليجانيس.

الدوري الإسباني
الليجا
بلد الوليد
فالنسيا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
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