ريال مدريد.. «رحلة 11 كلم» إلى «الحي الصعب»!

مراد المصري (أبوظبي)



يحل ريال مدريد ضيفاً على رايو فاليكانو، في لقاء اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في حي باييكاس، حيث يقع الملعب الذي تطل عليه المباني السكنية، وسط الأجواء الجماهيرية الحماسية التي تجعله صعباً على المنافسين في العاصمة الإسبانية.

ولعل الأرقام تدل على أن رحلة ريال مدريد، ورغم أنها قصيرة، حيث يتباعد ملعبا الفريقين مسافة 11 كلم فقط، فإنه لا يعود دائماً من ذلك الحي بالفوز، حيث انتصر «البلانكوس» هناك 3 مرات في آخر 7 مباريات، وجميع هذه الانتصارات بفارق هدف فقط، وفي آخر 4 زيارات تحديداً، تفوق مرة واحدة، وتعادل مثلها، فيما خسر مرتين.وتعد المواجهة «البروفة الأخيرة» للفريق، قبل التوجه إلى الدوحة، لخوض نهائي كأس القارات «الإنتركونتيننتال» يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي التي تقام مساء اليوم.