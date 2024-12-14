توخيل: «لا مساس» بمنصب «كين»!



لندن (رويترز)



قال الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، إن هاري كين سيظل قائداً للمنتخب الإنجليزي، عندما يتولى المسؤولية الشهر المقبل، وأشار إلى أن كل اللاعبين يمكنهم بدء صفحة جديدة، عندما تنطلق تصفيات كأس العالم 2026 تحت قيادته.

وأوقعت قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 إنجلترا في المجموعة 11، بجانب صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندورا، وذلك في أول مهمة لتوخيل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي تعيين توخيل في أكتوبر الماضي، لكنه سيبدأ العمل في الأول من يناير المقبل قبل انطلاق تصفيات كأس العالم.

وقال توخيل للصحفيين «في الوقت الحالي لا يوجد سبب للتفكير في التغيير، كان هاري كين دائماً قائداً بارزاً لمنتخب إنجلترا، فلماذا تفكر في الأمر في الوقت الحالي؟».

وأضاف «تعبر النهر عندما تعبره، أولاً بحلول يناير سنتواصل مع الجميع، ونتعرف على مركز تدريب سانت جورج بارك الخاص بالمنتخب وكذلك اللاعبين، وحتى مارس، لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يتعين لعبها، وبعد ذلك سنحاول اختيار أفضل مجموعة للمباريات التي تنتظرنا».

وأشار توخيل «51 عاماً» إلى أنه سيتصرف بشكل مستقل عن خيارات المدرب السابق جاريث ساوثجيت، وسيشكل فريقاً خاصاً به يضم جميع اللاعبين وفتح صفحة جديدة مع الجميع.

ومن بين اللاعبين المتوقع التواصل معهم مدافع أرسنال بن وايت، الذي لم يرغب في أن يتم ضمه للمنتخب بعد مغادرته المفاجئة للتشكيلة خلال كأس العالم 2022 لأسباب شخصية.

وقال توخيل «سأتواصل معه، يجب أن تكون البداية نظيفة وواضحة».

وانتشرت شائعات حول وجود مشاكل شخصية بين وايت، الذي شارك حتى الآن في أربع مباريات ودية فقط مع منتخب إنجلترا، وساوثجيت ومساعده ستيف هولاند وهو ما نفاه المدرب السابق لاحقاً.

وأضاف توخيل «سيبدأ الأمر في يناير، سأكون في الملاعب من أول يناير، لن أقوم أيضاً بتشتيت انتباه اللاعبين، ويجب أن يعرفوا فقط، المدرب سيكون هنا من أول يناير، ثم سأحاول بالطبع التحدث معهم، ولكني سأحترم أيضاً جداولهم، لأن الجدول مزدحم بالمباريات في يناير خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأوقعت قرعة التصفيات إنجلترا في مجموعة تضم خمسة منتخبات، ما يعني أن التصفيات ستبدأ في أواخر مارس وتستمر في يونيو على عكس البداية في سبتمبر للمجموعات المكونة من أربعة منتخبات.

ويمثل ذلك بداية سريعة لتوخيل، الذي سيشرع في رحلته مع إنجلترا قبل أقل من ثلاثة شهور من بدء التصفيات، وسيخوض مباراته الأولى مع منتخب «الأسود الثلاثة» قبل 15 شهراً فقط من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب الألماني «أحب أن تبدأ المهمة عندما تبدأ تصفيات كأس العالم، وأن يكون الانطلاق من هذه النقطة، إنه يوفر الوضوح في (عملية اختيار اللاعبين) والوضوح في كيفية التحدث مع بعضنا بعضاً، وإلى أين نريد أن نذهب، لا يوجد تشتيت للانتباه، سنكون مستعدين».